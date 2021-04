248 milyon liralık yolsuzluğun şifreleri ortaya çıktı

Ford Otomotiv'de yaşanan 248 milyon liralık yolsuzluğun ayrıntılarına ulaşıldı. Soruşturmanın bir numaralı şüphelisi 21 yıllık çalışan S.E.E. 85 milyon liralık gayrimenkulü olduğu iddia edilen S.E.E. mallarına tedbir konuldu. Yurt dışına çıkışı yasaklanan S.E.E., Ş. Otomotiv'e 190 milyon, S.O. Otomotiv'e ise 48 milyon TL kazanç sağlayarak menfaat elde etmekle suçlanıyor.

248 milyon liralık yolsuzluğun şifreleri ortaya çıktı Ford Otomotiv'de yaşanan 248 milyon liralık yolsuzluğun ayrıntılarına ulaşıldı. Soruşturmanın bir numaralı şüphelisi 21 yıllık çalışan S.E.E. 85 milyon liralık gayrimenkulü olduğu iddia edilen S.E.E. mallarına tedbir konuldu. Yurt dışına çıkışı yasaklanan S.E.E., Ş. Otomotiv'e 190 milyon, S.O. Otomotiv'e ise 48 milyon TL kazanç sağlayarak menfaat elde etmekle suçlanıyor. 13 Nisan 2021 08:11 Devamını gör