Fazıl Say: En çok Ali Koç'un kahrolduğunu hissediyorum

Ünlü piyanist Fazıl Say, Fenerbahçe futbol ve basketbol takımı hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in 38'inci haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında sahadan 0-0 eşitlikle ayrıldı. Dün ise sarı-lacivertli basketbol takımı Euroleague Play-Off üçüncü mücadelesinde CSKA Moskova'ya 85-68 yenilerek veda etti. 2 branşta da alınan başarısız sonuçların ardından dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, tam kapanmanın sarı-lacivertli taraftarlara kabus olduğunu dile getirdi.

Ligde 1'inciliğin mucize, 2'nciliğin ise şansa kaldığını ifade eden Fazıl Say, "Baskette ve futbolda 'tam kapanma' kabusu oldu bize. İyi olurdu zevkli ve umut dolu müsabakalar seyretseydik. İkisinde de 'kalibre ve vizyon eksikliği' ve 'kendi kendine yenilmece.' 'Sıkıntı yönetimdedir' demek basitlik olur" şeklinde konuştu.

'Biz her şeyi en konsantre, en inatçı şekilde yapsaydık, belki bir şansımız olurdu' Basketbol ile ilgili düşüncesini belirten Fazıl Say, "Biz her şeyi en konsantre, en inatçı şekilde yapsaydık, belki bir şansımız olurdu. Belki zevkli bir Play-Off olurdu. Ama öyle bir ruh oluşmamıştı. Kendi hatalarına yenilirsen senden zaten üstün bir takıma yenilmen kaçınılmaz olur" diye konuştu.

'Ali Koç'u desteklemeye devam edeceğim'

Fazıl Say, futbol takımı hakkında ise şunları kaydetti:

"Konu Alanya maçı değil. Başından beri bu işi iyi bulmadık. Fenerbahçe öncelikle Atatürkçü bir kulüptür. Fenerbahçe Atatürkçüdür nokta! Herhangi bir soru işareti bile olmamalı bu konuda. Herhangi bir kişinin geçmişi filan soru işareti olmamalı. Ali Koç'un özünde; ilk ve tek hatasıydı bu konu.. Ben Ali Koç'u desteklemeye devam edeceğim. Yakışıyor da, inanıyor da. En çok onun kahrolduğunu, çaresizlik içinde çözümler aradığını hissediyorum. Artık ne diyeyim? Önümüzdeki yıllar bizim yıllarımız olsun."