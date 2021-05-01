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Kayıp atları savcılığa bildiren müdüre 'ihmal' soruşturması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Hatay'ın Dörtyol Belediyesi'ne hibe ettiği 99 atın kaybolduğu iddialarıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Belediye, Cumhuriyet Savcılığı'na dilekçeyle atlara ilişkin bildirimde bulunan Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız hakkında, olayda ihmali olduğu gerekçesiyle idari soruşturma başlattı.
 01 Mayıs 2021 13:45
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Kayıp atları savcılığa bildiren müdüre 'ihmal' soruşturması

İBB Meclisi'nin 16 Ocak 2020 tarihli oturumunda alınan kararla Adalar'da atlı fayton taşımacılığı sonlandırıldı. Belediye, satın aldığı atları da sahiplendirdi. Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyelere teslim edilen atlardan 100'ü, 2 parti halinde 13 Ağustos ve 18 Ağustos 2020 tarihlerinde, Dörtyol Belediyesi'ne hibe edildi. Kaybolmamaları için üzerlerinde çip bulunan atlardan biri, taşınma sırasında öldü. Aradan geçen süre içinde hibe edilen 99 atın kaybolduğu öne sürüldü. Dörtyol Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız, savcılığa verdiği dilekçede, "Her ne kadar 100 atın evrak üzerinde Dörtyol Belediye Başkanı ve belediye memuru tarafından imzalanıp, teslim alındığı görülse de Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ve belediyemiz tarafından fiziki olarak teslim alınmamışlardır" dedi.

Cumhuriyet Başsavcılığı adli, Dörtyol Kaymakamlığı'nın talimatları doğrultusunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ise idari soruşturma başlattı.

'Kayboldu' ihbarı

Belediyede memur olarak çalışan ve daha önce Dörtyol Başsavcılığı'nca farklı konuda 'kamu aleyhine zimmet' suçlamasıyla başlatılan soruşturmada tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen F.E.'nin yakını A.E. ile ortağı C.C., iddiaya göre, belediyeden kiraladıkları Dörtyol Atatürk At Çiftliği'nde para karşılığı bindirmek için atları belediye üzerinden talep ettirdikleri kaydedildi. Yapılan görüşmeler sonunda İstanbul'dan yola çıkan 100 at, Dörtyol ilçesine ulaştıktan sonra teslim alındı. Sevkiyat sırasında öldüğü görülen bir at, Dörtyol Hayvan Pazarı'nda gömüldü. 99 at ise Başkan Keskin ve belediyede taşeron olarak çalışan U.A. adına sahiplendirildi. Atlar, 10'arlı gruplar halinde çiftliğe götürüldü. Atlara para karşılığı binilen çiftlik, pandemi nedeniyle kapandı. Bir süre sonra A.E. ve C.C., İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü arayıp, atların kaçtığı ihbarında bulundu. Bölgeye gelen ekipler ise kapıları açık olan ahırda incelemelerde bulunduktan sonra tutanak tuttu.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar sürerken, Dörtyol Belediyesi de Cumhuriyet Savcılığı'na dilekçeyle bildirimde bulunan Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız hakkında görevinde ihmali olduğu gerekçesiyle idari soruşturma açtı. Soruşturmaya, atlarla ilgili basında dilekçe ve belgelerin yer alması da eklendi.
DHA
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