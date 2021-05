Kapanma döneminde Türkiye'ye moral

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Elif Çolak (16), Türkiye adına bir ilki başardı. Çolak, genç kadınlar bireysel finalinde 2.385 puanla Avrupa üçüncüsü oldu. Elif Çolak, böylelikle trampolinde Türkiye'ye ilk bronz madalyayı kazandırdı. Gençler senkronize finalinde ise Elif Çolak ve Sıla Karakuş (17), ikinci olarak Türkiye'ye ilk gümüş madalyayı getirdi. Elif ve Sıla, 44.830 puan aldı.

Genç kızlar ve antrenörleri başarılarını Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'a anlattı.

HAYAT DİSİPLİNİ

Babası öğretim görevlisi, annesi ise ev hanımı olan ve Konya'da yaşayan 10'uncu sınıf öğrencisi olan Elif Çolak, "Küçükken kaslarım çok zayıftı, güçsüzdüm, sürekli hasta oluyordum. Ailem bu nedenle beni spora yönlendirdi. Böylelikle cimnastik hayatım başlamış oldu. 9 yaşında da şu anki hocamın yönlendirmesiyle trampolin cimnastiğe geçtim. 9 yaşından beri de trampolin yapıyorum. İyi ki ailem beni göndermiş. Bu yarışma için de Bolu'da dört aydır sıkı bir şekilde hazırlanıyorduk. Çok sıkı çalıştık ve çok inandık. Antrenörlerimiz ve ailemiz de bize çok güvendi. Onların bu güveni bizi daha da cesaretlendirdi. İlk günden beri alacağımıza inanıyorduk ve aldık, çok mutluyuz. Her sporcunun olduğu gibi benim en büyük hedefim 2024 Olimpiyatları, orada da madalyayı hedefliyoruz. Bence herkesin ilgilendiği en az bir spor dalı olmalı. Spor bir hayat disiplini. Yaşantınızı, her şeyinizi düzene sokuyor. Okulumu bitirdikten sonra da bu alanda devam edecem ve kendimi geliştireceğim" dedi.

'BAŞARI HEPİMİZİN'

Babası matematik öğretmeni, annesi ev hanımı olan ve İzmir'de yaşayan 11. sınıf öğrencisi Sıla Karakuş da şunları anlattı: "Ben bu alana 5 yaşındayken ailemin yönlendirmesiyle başladım. 5 yaşından beri cimnastik yapıyorum. 8 yaşından itibaren ise trampolin cimnastik yapmaya başladım ve 12 yıldır cimnastik hayatımda. Bu yarışma için de son dört aydır Bolu'da kamptaydık. Sıkı bir şekilde çalışmalarımızı sürdük ve karşılığını da aldık. Bu dereceyi de bekliyorduk, çok çalışmıştık ve derece yapacağımıza inanmıştık. Bir ilk başardık ve aldık. Kendi adıma ve ülkem adına çok mutluyum. En büyük destekçim her zaman ailem oldu. Şu an için önümdeki en büyük hedef ise 2024 Olimpiyatları. Bize her zaman inanan ailemiz ve antrenörlerimize de teşekkür ederim. Bu başarı hepimizin."

'BÜYÜK BİR GURUR'

Trampolin Cimnastik Milli Takım antrenörü Şükrü Alp Arı, "Sporcularımızla birlikte sıkı bir kamp döneminden geçtik. Bolu'da olimpik tesisinde sporcularımızla dört aylık kampa girdik ve bu süre boyunca sürekli çalıştık. Bu sayede de başarı elde ettik. Normalde bu yarışmalarda finale kaldığımızda seviniyorduk ancak şimdi iki madalya aldık. Tarifi olmayan bir mutluluk. Elif ve Sıla tarafından alınan iki madalya da bizim tarihimizde ilk oldu. Bu da bizim için büyük bir gurur" diye konuştu.

'TÜM DÜNYA CİMNASTİĞİ, TÜRKİYE'Yİ KONUŞUYOR'

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen şunları aktardı: "Trampolin cimnastikte gelen bu madalyalar Türk cimnastiği açısından çok önemli. Böylelikle cimnastiğin tüm disiplinlerinde yeni katılan parkur branşı hariç Avrupa'da madalya almış olduk. Olimpik bir disiplinde böylesi madalyalar almak ve sporcularımız Elif Çolak ve Sıla Karakuş'un yaşlarının genç olması 2024 Olimpiyatları ve geleceğimiz için bizleri umutlandırıyor. Branşlarımızın her birinde gelen başarılar diğerlerini de ileri itiyor. Çalışmalarımız meyvelerini vermeye başladı, çok mutluyum. Tüm dünya cimnastiği Türkiye'yi konuşuyor. Artistik, ritmik, trampolin, aerobik, parkur tüm disiplinlerdeki yükselişimiz Türkiye'nin artık bir cimnastik ülkesi olduğunu gösteriyor. İlk zamanlarda aldığımız madalyaların sürpriz olduğu düşünüldü ancak üst üste gelen madalyalarla beraber bunun bir sürpriz değil, gelecekte de bu ivmenin artacağının göstergesi oldu. Artık Türk cimnastiğinin hedefi katıldığı tüm organizasyonlarda madalya kovalamaktır. 2012'nin sonunda göreve geldiğimizde artistik cimnastikte Avrupa Şampiyonası seviyesinde büyüklerde bir bronz, bir de gençler kategorisinde madalyamız vardı. Bugün baktığımız zaman tüm disiplinlerimizde Avrupa Şampiyonası'nda madalyamız var. Ayrıca bir dünya şampiyonumuz bir de dünya ikincimiz var. Dünya beşinciliklerini, yedinciliklerini, finalistlerini artık saymıyoruz. Trampolin cimnastikte gelmiş olduğumuz nokta çok sevindirici."