Yılmaz Vural: Soyunma odasında bana küfür etmiş! Bana bir de!
|04 Mayıs 2021 08:10
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Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan BB Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural maç sonu açıklamalarda bulundu. "Bizim oyuncuların da ayakkabıları, şortları, formaları var. Herkes kendine göre büyük camia" ifadelerini kullanan Vural, oyuna girmeyi reddeden Ricardo Gomes ve Novikovas için çok sert ifadeler kullandı. İşte Yılmaz Vural'ın açıklamalarından satır başları.
'MAÇ 3-3 BİTEBİLİRDİ'
"2. yarıda 5 pozisyonumuz var, rakibin 4. 2. devre o kadar net 2 pozisyon yakaladık ki ben gol diye ayağa kalktım, yandan çıkmış. O 2 golü atsak, Fenerbahçe son 15 dakika oyunda değildi, ağırlığı koyan bizdik. Maç 3-3 bitebilirdi. Kalan 2 maçtan 6 puan çıkarmak zorundayız. Artık rahat takım yok."
'BURAYI DİNGONUN AHIRI SANIYOR'
"Yabancıyı serbest bırakmak isteyen zihniyete sesleniyorum. 2 ay paralarını almasınlar, takımın içinde olduğunu unutup UEFA'ya şikayete gidiyorlar. Ben de çoğu zaman alamadım. Biz ne yapalım? Ricardo Gomes'ten rica ettim, sana ihtiyacımız var oyuna gir dedim. Girmem dedi. Yabancı futbolcular burayı dingonun ahırı sanıyor."
'BUNLARI OTELE BİLE ALMASINLAR'
"Bir başka oyuncuyu oyundan çıkardık diye bana soyunma odasında küfür etmiş. Bana bir de? Küfür! Ulan burası dingonun ahırı mı? Ulan sen kimsin? Allah sabır veriyor. Birkaç sene önce olsa adam akıllı döveceksin. Ahlaksızlık. Ricardo Gomes ve Novikovas soyunma odasında bize küstahlık yaptı. Yönetim kurulundan rica edeceğim, bunları mümkünse otele bile getirmesinler. Düşersek adam gibi düşelim, biz kimsenin oyuncağı değiliz. Ömrümüzü bu işe vermişiz, siz kimsiniz ya? Sayın Cumhurbaşkanımdan rica ediyorum, bakın yabancılar bize neler yapıyorlar, görün."
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