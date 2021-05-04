Güvenlik güçleri nisanda 95 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için sivilleri, çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik nisanda yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda 95 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.

Gece gündüz kar kış demeden şehir merkezleri ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşullarına rağmen haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya nisanda da ağır darbe vurdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, nisan ayında yurt içi ve dışındaki hava ve kara operasyonlarında 95 terörist etkisiz hale getirildi.

Eli kanlı terör örgütü PKK ve gençlik yapılanmasına yönelik nisanda birçok ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 121 zanlıdan 25'i tutuklandı. Zanlılardan bazılarının ise emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Güvenlik güçleri, yurt içi ve dışında terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Öte yandan, 2021'de ikna yoluyla teslim olan terör örgütü PKK/KCK mensubu sayısı 27 Nisan itibarıyla 58'e yükseldi.

- "Kırmızı" bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi

Kahraman güvenlik güçleri, geçen ay teröristlerin sözde sorumlularını da etkisiz hale getirerek örgüte ağır darbe indirdi.

Eren-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 8 Nisan'da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride yer alan sözde Botan saha sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman olduğu tespit edildi.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Sinan Mirhan kod adlı Dalokay Şanlı MİT ve TSK'nin Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla nisan ayında etkisiz hale getirildi.

- "Ara, bul, yok et" stratejisi ile kırsal teröriste "dar" edilecek

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonlarıyla kırsalda tükenme noktasına gelen bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak amacıyla ilkbahar-yaz dönemi operasyonlarının 22 Nisan'da başladığını duyurdu.

Jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularının yer alacağı 9 bin 630 planlı operasyon, 1 Ekim'e kadar devam edecek.

Teröristlerin tüm barınma alanlarındaki inlerine girilecek operasyonlarda strateji, istihbarata dayalı nokta operasyonlarla terörü kaynağında "ara, bul, yok et" olacak. Böylelikle baskı sürdürülerek teröriste bölge "dar" edilecek.