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Korona tedavisi gören Burak Sergen'den iyi haber

Ünlü oyuncu Burak Sergen'in oğlu Cansın Sergen, babasının entübeden çıkarıldığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı
 04 Mayıs 2021 11:59
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Korona tedavisi gören Burak Sergen'den iyi haber

Koronavirüse yakalanan ve solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen'in son durumuyla ilgili oğlu Cansın Sergen'den açıklama geldi. Cansın Sergen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar babam entübeden çıkarıldı. En kısa zamanda yoğun bakımdan çıkarılacak. Durumu iyiye gidiyor" dedi. Cansın Sergen de babasının ardından virüse yakalanmış ve hastalığı hafif atlatmıştı
DHA
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