Nisana ait kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri yarın yatırılacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nisan ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin yarın itibarıyla yapılacağını duyurdu.
|04 Mayıs 2021 13:06
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