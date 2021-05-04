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Nisana ait kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri yarın yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nisan ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin yarın itibarıyla yapılacağını duyurdu.
 04 Mayıs 2021 13:06
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Nisana ait kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri yarın yatırılacak

Bakan Bilgin, yazılı açıklamasında, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını bildirdi.
Anadolu Ajansı
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