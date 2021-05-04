Hazine ve Maliye Bakanlığı 5,4 milyar lira borçlandı
|04 Mayıs 2021 15:25
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Bakanlık, ilk ihalede, 13 ay (406 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı.
İhalede basit faiz yüzde 18,34, bileşik faiz ise yüzde 18,16 oldu. Nominal teklifin 2 milyar 155,1 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 662 milyon lira, net satış 549,6 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 391 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 250 milyon liralık satış yapıldı.
Bakanlık, ikinci ihalede ise 4 yıl (1505 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0,75 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.
İhalede reel basit faiz yüzde 2,98, reel bileşik faiz ise yüzde 3 oldu. Nominal teklifin 4 milyar 193 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 755 milyon lira, net satış 2 milyar 987,8 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 451 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 600 milyon liralık satış yapıldı.
Hazine böylelikle piyasaya 5 milyar 387,4 milyon lira borçlandı.
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