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Hayvan otlatma meselesi yüzünden baba ve oğlunu öldürdü

Konya'da hayvan otlatma meselesi nedeniyle tartıştığı baba ile oğlunu av tüfeğiyle öldüren şüpheli gözaltına alındı.
 04 Mayıs 2021 16:14
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Hayvan otlatma meselesi yüzünden baba ve oğlunu öldürdü

İddiaya göre, Meram ilçesi Evliyatekke Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Hüseyin Kurt (50), hayvan otlatma meselesi yüzünden aralarında husumet oluşan Hüseyin Kayabaşı (46) ile tartışmaya başladı.

Tarafların tartışmasına Kayabaşı'nın oğlu Osman Kayabaşı (17) da dahil olunca olay kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Kurt, av tüfeğiyle baba ve oğluna ateş etti.

Osman Kayabaşı olay yeri, Hüseyin Kayabaşı ise hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Cinayet zanlısı Kurt, Meram İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
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