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Başkentte göçükte can pazarı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir apartmanın bahçesindeki kazı çalışması esnasında oluşan göçük nedeniyle bir işçi toprak altında kaldı. Talihsiz işçi 2 saat süren uğraş sonucunda toprak altından sağ olarak çıkarıldı.
 04 Mayıs 2021 18:30
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Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan Yüksel Apartmanında meydana geldi. Apartmanın temelinde meydana gelen su sızıntısı sorunu nedeniyle apartman bahçesinde kazı çalışması başlatıldı. Çalışmalar esnasında meydana gelen göçük nedeniyle işçilerden Salih B. (37) toprak altında kaldı.

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Salih B. uzun uğraşlar sonucunda toprak altından sağ olarak kurtarıldı. Ambulansla Polatlı Devlet Hastanesine götürülen işçinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
DHA
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