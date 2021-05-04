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Hayırsever 3 mahallede 'veresiye defterlerini' satın alıp borçları sildirdi

Karabük'te bir kişi, 3 mahallede vatandaşların bakkala olan 30 bin liralık borcunu ödedi.
 04 Mayıs 2021 18:57
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Hayırsever 3 mahallede 'veresiye defterlerini' satın alıp borçları sildirdi

Hayırsever, Namık, Atatürk ve Yeni mahallelerinde bulunan toplam 10 bakkala giderek veresiye defterlerini istedi. Hayırsever, defterleri satın alarak hesaplattığı borçları sildirdi.

Bakkalların camlarına "kimsenin veresiye borcu kalmamıştır" yazdıran hayırsever, daha sonra mahalleden ayrıldı.

Bakkal sahibi Mehmet Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir kişinin geldiğini, veresiye defterindeki borçları hesaplattığını ve ödeme yaparak gittiğini söyledi.

Hayırsevere "Allah razı olsun" diyen Kaya, "Ödeme yaptıktan sonrada defterleri de alıp gitmiş. Borcu olanlara tek tek ulaşıp 'Borcunuz kalmadı, hayırsever bir vatandaş borcunuzu ödedi.' diye söylüyorum. Çok mutlu oluyorlar, dua ediyorlar. Ülkemizde böyle insanlar var." ifadelerini kullandı.

- "20 yıldır alamadığım para var"

Çok eskiden kalan borçların da olduğunun altını çizen Kaya, "20 sene önceden alacağım para var. 20 yıldır alamıyordum. Kimisi vefat etmiş. Ben şimdi kat kat helal ettim. Ahirette onlar da rahat etsin. Allah böyle insanları ülkemizden eksik etmesin." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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