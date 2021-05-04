Hayırsever 3 mahallede 'veresiye defterlerini' satın alıp borçları sildirdi
|04 Mayıs 2021 18:57
|+Aa- Yazdır
Hayırsever, Namık, Atatürk ve Yeni mahallelerinde bulunan toplam 10 bakkala giderek veresiye defterlerini istedi. Hayırsever, defterleri satın alarak hesaplattığı borçları sildirdi.
Bakkalların camlarına "kimsenin veresiye borcu kalmamıştır" yazdıran hayırsever, daha sonra mahalleden ayrıldı.
Bakkal sahibi Mehmet Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir kişinin geldiğini, veresiye defterindeki borçları hesaplattığını ve ödeme yaparak gittiğini söyledi.
Hayırsevere "Allah razı olsun" diyen Kaya, "Ödeme yaptıktan sonrada defterleri de alıp gitmiş. Borcu olanlara tek tek ulaşıp 'Borcunuz kalmadı, hayırsever bir vatandaş borcunuzu ödedi.' diye söylüyorum. Çok mutlu oluyorlar, dua ediyorlar. Ülkemizde böyle insanlar var." ifadelerini kullandı.
- "20 yıldır alamadığım para var"
Çok eskiden kalan borçların da olduğunun altını çizen Kaya, "20 sene önceden alacağım para var. 20 yıldır alamıyordum. Kimisi vefat etmiş. Ben şimdi kat kat helal ettim. Ahirette onlar da rahat etsin. Allah böyle insanları ülkemizden eksik etmesin." diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Son 10 yılda trafik kazalarında can kaybı yüzde 56 azaldı'
04 Mayıs 2021 19:32
|Birinci ve ikinci dozda farklı aşılar kullanılabilir mi?
04 Mayıs 2021 19:27
|Mehmetçik'in terörden temizlediği mağaralar kamerada
04 Mayıs 2021 18:41
|Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı
04 Mayıs 2021 18:35
|Türkiye'nin toplumsal bağışıklık oranı açıklandı
04 Mayıs 2021 17:42
|Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kovid'den hayatını kaybetti
04 Mayıs 2021 16:04
|Türkiye koronavirüs aşısında Dünya'da 7. sırada
04 Mayıs 2021 14:58
|Muğla'da bir koyunun tek batında 7 kuzu doğurması şaşırttı
04 Mayıs 2021 14:33
|Sivas, Kayseri ve Yozgat için sağanak ve dolu uyarısı
04 Mayıs 2021 14:22
|Tam kapanmanın ardından okul ve işletmelerin açılış sırası
04 Mayıs 2021 13:13