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Aydın'da işçileri taşıyan midibüs kaza yaptı: 14 yaralı
Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün kayalıklara çarpması sonucu 14 kişi yaralandı.
|04 Mayıs 2021 21:55
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Alınan bilgiye göre, Durmuş Ramazan Akyüz yönetimindeki 41 ABR 420 plakalı, kuvars madeni işçilerini taşıyan midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Ovapınar Mahallesi'nde yol kenarındaki kayalıklara çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince farklı hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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