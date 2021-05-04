Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü
|04 Mayıs 2021 22:38
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Selçuk'tan il dışı tayinlere ilişkin açıklama
04 Mayıs 2021 23:07
|Bakan Ziya Selçuk sosyal medyadaki akıma katıldı
04 Mayıs 2021 23:03
|AK Partili Bekle, intihar eden askerin ailesini ziyaret etti
04 Mayıs 2021 22:36
|'Pandemi sosyal destek yardımı' dolandırıcılarına karşı uyarı
04 Mayıs 2021 22:14
|Türk heyeti, 5 ve 6 Mayıs'ta Mısır'da temaslarda bulunacak
04 Mayıs 2021 22:11
|Kanuni Sondaj Gemisi, yeni rezervler için Karadeniz'e açıldı
04 Mayıs 2021 22:01
|Erdoğan, hayvancılıkla uğraşan bir aileye iftarda konuk oldu
04 Mayıs 2021 21:45
|Vaka sayısı düne göre tekrar yükseldi
04 Mayıs 2021 19:38
|Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
04 Mayıs 2021 19:12
|Valilik: Çay kazanını atan esnafa 5 bin 100 lira ödendi
04 Mayıs 2021 19:05