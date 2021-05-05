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308 Jandarma personeli ihraç edildi

Jandarma Genel Komutanlığı FETÖ soruşturmaları kapsamında daha önce açığa aldığı 308 personeli iki listeyle ihraç etti
 05 Mayıs 2021 00:43
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308 Jandarma personeli ihraç edildi

Jandarma Genel Komutanlığı ankesör soruşturması kapsamında daha önce haklarında açığa alma kararı uyguladığı 308 jandarma personeli hakkında ihraç kararı aldı.

İhraç edilen jandarma personelinin büyük çoğunluğunun 2014-2015 yılları mezunu olduğu belirtiliyor.

Memurlar.net forumunda yer alan bilgilere göre, ilk listede 223, ikinci listede 85 kişinin olduğu belirtilirken 60 kişilik bir ek listenin daha olduğu ifade ediliyor.
Memurlar.Net
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