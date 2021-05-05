308 Jandarma personeli ihraç edildi
Jandarma Genel Komutanlığı FETÖ soruşturmaları kapsamında daha önce açığa aldığı 308 personeli iki listeyle ihraç etti
|05 Mayıs 2021 00:43
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Jandarma Genel Komutanlığı ankesör soruşturması kapsamında daha önce haklarında açığa alma kararı uyguladığı 308 jandarma personeli hakkında ihraç kararı aldı.
İhraç edilen jandarma personelinin büyük çoğunluğunun 2014-2015 yılları mezunu olduğu belirtiliyor.
Memurlar.net forumunda yer alan bilgilere göre, ilk listede 223, ikinci listede 85 kişinin olduğu belirtilirken 60 kişilik bir ek listenin daha olduğu ifade ediliyor.
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