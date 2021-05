Trump, kendisine özel sosyal iletişim platformu kurdu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, teknoloji devleri tarafından sosyal medya platformlarından uzaklaştırılmasının ardından "From the Desk of Donald J. Trump" adlı kendisine özel sosyal iletişim platformu kurdu

