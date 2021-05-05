Vaka sayıları 81 ilde düşüşte

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan tarihleri arasında illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) güncel vaka sayılarını açıkladı.

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre; 17-23 Nisan tarihleri arasında sadece 29 ilde vaka sayıları düşerken, 24-30 Nisan tarihileri arasında 81 ilin 81'inde vaka sayılarında düşüş yaşandı.

İstanbul zirvede

Vaka sayısında zirve bu hafta da değişmedi. Geçen haftayı vaka sayısında zirvede kapatan İstanbul, vaka sayılarında bu hafta 322.73'lük düşüş yaşanmasına rağmen, 532,02'lik vaka ile Türkiye'nin en çok vaka görülen ili olmaktan kaçamadı. İstanbul'u, 100 bin kişideki görülen 498.7 vaka ile Kırklareli, 489,89 vaka ile Tekirdağ, 439,11 vaka ile Çanakkale, 437.65 vaka ile Kocaeli takip etti.

Haftalık verilere göre Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller olarak sıralandı. Vaka sayısı her 100 bin kişide Şırnak'ta 46,12, Şanlıurfa'da 70,25, Mardin'de 76,4, Siirt'te 79,14, Van'da 90,75 olarak kayıtlara geçti.

En çok Çanakkale düşürdü

Verilere göre, 10-16 Nisan tarihleri arasında 39 ilde vaka sayıları 400 barajının üzerinde seyretmişti. 17-23 Nisan tarihleri arasında da 400 barajının üzerindeki il sayısı 39 olarak gerçekleşirken, bu hafta 8 il 400 barajının üzerinde seyretti. Bu iller, 439.11 vaka ile Çanakkale, 400.07 vaka ile Düzce, 428.7 vaka ile Erzincan, 532.02 vaka ile İstanbul, 437.59 vaka ile Kastamonu, 498.7 vaka ile Kırklareli, 437.65 vaka ile Kocaeli, 489.89 vaka ile Tekirdağ. Vaka sayısında geçtiğimiz haftaya göre en fazla düşüş, 399.78'lik düşüş ile Çanakkale'de, 322,73'lük düşüşle İstanbul'da, 317,79'luk düşüşle Giresun'da yaşandı. Vaka sayısını en az düşüren iller ise Şırnak ve Van oldu. Şırnak vaka sayısını bir önceki haftaya göre 8,92, Van ise 13,74 düşürdü.