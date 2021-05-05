Aile hekimleri: 1 aydır birinci doz aşı yapamıyoruz
|05 Mayıs 2021 07:30
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Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur, son bir aydır Sinovac aşısının ilk doz randevusu veremediklerini belirterek, "Sağlık Bakanlığı 6 milyon doz aşı kaldığını duyurmuştu. Ülke genelinde toplam 23 milyon aşı yapıldı. Bunun 14 milyonu birinci doz aşı, 9.5 milyonu ise ikinci doz aşısı tamamlananlar. İkinci dozların tamamlanması için 4.5 milyon doz aşı gerekiyor. Mevcut koşullarda ikinci doz için aşıya gelenlerin sayısı günde 3-4 kişiyi geçmiyor. Aşı kuyruğu olmadığı açık bu kadar kişi hastane veya ilçe sağlık merkezlerinde aşısını olabilir. Cumhurbaşkanlığı genelgesine uygun olarak, 2.5 gün idari iznimizi kullanarak ASM'lerimizi kapatıp bayramı evde geçireceğiz" dedi.
Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gürsel Özer ise "Bizlerin tükenmişliğini, yorulmuşluğunu hiçe sayarak alınan karara uymayacağız" diye konuştu.
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