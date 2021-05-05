1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün güncel talebe yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı

İstanbul merkezli 7 ilde, FETÖ'nün güncel talebe yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 19 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı
 05 Mayıs 2021 07:23
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İstanbul merkezli 7 ilde, FETÖ'nün güncel talebe yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 19 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, şifreli mesajlaşma programı ByLock'un çözümlemeleri ve itirafçı beyanları ile yapılan teşhisler üzerine, örgütün güncel talebe yapılanmasında oldukları ve Anadolu'dan üniversite okumak için İstanbul'a gelen çok sayıda öğrenciyi örgüt evlerine yerleştirdikleri belirlenen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri, pandemi döneminde üniversitelerdeki yüz yüze eğitime ara verilmesi üzerine memleketlerine giden öğrencileri kontrol altında tuttukları ve mesajlaşma programları üzerinden örgütsel talimatlar verdikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Devam eden operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yasa dışı kumarda dönen 70 milyar terörü besliyor
05 Mayıs 2021 06:55		 Firari FETÖ hükümlüsü, Adıyaman'da yakalandı
04 Mayıs 2021 21:38
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
04 Mayıs 2021 18:07		 4 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı
04 Mayıs 2021 17:17
FETÖ terör örgütü üyesi kadın tutuklandı
04 Mayıs 2021 16:30		 FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu adliyeye sevk edildi
04 Mayıs 2021 12:48
Adana'da FETÖ'nün sözde 'bölge talebe mesulü'ne hapis cezası
04 Mayıs 2021 11:41		 Muvazzafların da olduğu 4 askere FETÖ'den gözaltı
04 Mayıs 2021 11:37
Güvenlik güçleri nisanda 95 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi
04 Mayıs 2021 11:10		 FETÖ'cü firari eski binbaşı Ankara'da yakalandı
04 Mayıs 2021 10:58
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:30 - Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması: İttifak derse olurum08:21 - Dizi sektöründe skandal: Oyuncu adayına cinsel saldırı08:14 - Pandemi desteğine rekor başvuru: 3.2 milyara ulaştı08:10 - Firari mi rehine mi? Kripto para vurgununda düğümü çözecek görüşme08:06 - İBB'deki makam aracından yasak aşk çıktı08:00 - Meteoroloji uyardı: Bu bölgelerde yağış bekleniyor
07:59 - Armağan Çağlayan programına katılmayı reddeden siyasileri açıkladı07:52 - Prematüre bebeklerde körlük tehlikesine karşı zorunlu tarama07:52 - Haber spikeri Teoman Alili koronaya yenildi07:45 - 7 soruda vatandaşın itiraz ettiği market yasakları07:37 - İnsan Hakları Eylem Planı için 'Takip Kurulu' kuruldu07:30 - Aile hekimleri: 1 aydır birinci doz aşı yapamıyoruz
07:23 - FETÖ'nün güncel talebe yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı07:20 - Vaka sayıları 81 ilde düşüşte07:12 - Bakan Koca: Üçüncü doz yerli aşı ile yapılacak07:04 - Tedbirler gribi bitirdi06:55 - Yasa dışı kumarda dönen 70 milyar terörü besliyor
06:49 - Kadınlar koronaya karşı daha korumalı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
308 Jandarma personeli ihraç edildi
Bakan Selçuk'tan il dışı tayinlere ilişkin açıklama
Bir önceki haftaya göre, 100 binde vaka sayısı en fazla düşen iller
Gaziantep Emniyet Müdürü emekliliğini istedi
2021 yılı öğretmen alımında oluşan taban puanlar
Emekli olmak isteyen öğretmenlerin ön başvuru tarihleri belirlendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Erdoğdu'nun sözlerine tepki
40 yaş ve üzeri avukatlar öncelikli Kovid-19 aşı programına dahil edildi
İletişim Başkanı Altun'dan, CHP'li Erdoğdu'nun sözlerine tepki
Bakan Koca: Üçüncü doz yerli aşı ile yapılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Fonograf 1
günaydın sözlük 1
karışan cenazeler 2
Tavşan ralph 1
paydos 2
su maymunu 1
başına çorap örmek 1
Derdini selamlayarak 1
ilk buluşmadaki bakılan noktalar 2
tanım girmeyi bilmeyen yazarlar 1
SON İLANLAR
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sözleşmeli 15 personel alacak
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 148 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam