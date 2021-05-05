1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Prematüre bebeklerde körlük tehlikesine karşı zorunlu tarama

Riskli prematüre bebeklerde körlük tehlikesine karşın doğumdan sonraki 4-6 hafta içinde tarama yapılacak
 05 Mayıs 2021 07:52
+Aa- Yazdır
Prematüre bebeklerde körlük tehlikesine karşı zorunlu tarama

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre; Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın imzasıyla illere gönderilen genelgeye göre riskli görülen prematüre bebeklere zorunlu tarama yapılacak.

Genelgenin ayrıntıları şöyle: "Prematüre retinopatisi (ROP), prematürelerde görülen retina damarlarının gelişimsel bozukluğuna bağlı olarak gelişen bir göz hastalığıdır. Gebelik haftası, düşük doğum ağırlığı, uygulanan oksijen tedavisinin süresi ve konsantrasyonunun ROP için en iyi bilinen risk faktörü olmasının yanı sıra, prematüre bebeğin ek hastalıklarının, uygulanan tedavilerin ve girişimsel işlemlerin de ROP gelişiminde rol oynadığı düşünülmektedir. Ülkemizde her yıl canlı doğan bebekler içerisindeki prematüre sıklığı, bu prematürelerde gerçekleştirilen ROP taramaları sıklığı, ROP hastalığının tedavi edilmediği takdirde kalıcı körlükle sonuçlanması, erken tanı ve doğru zamanda uygun tedaviler ile kalıcı körlük riskinin yüksek düzeyde azalmasının sağlanması sebebiyle Bakanlığımızca ROP hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin düzenlenmesi ihtiyacı doğmuştur.

TARAMA ZORUNLU OLACAK

32 haftadan küçük ve 1500 gramın altı doğan tüm bebekler ile 32 haftadan büyük ve 1500 gramın üstü doğmasına rağmen kardiyopulmoner destek tedavisi uygulanmış veya bebeği takip eden uzman hekimin ROP gelişimi açısından riskli gördüğü prematüre bebeklere, doğumdan sonraki 4-6 hafta içinde ROP tanı ve tedavi merkezlerinde zorunlu olarak tarama yapılacak. Sağlık Bakanlığı'nca yapılan planlamalara göre bünyesinde ROP tanı ve tedavi merkezi kurulmasına karar verilen sağlık tesisinde ilgili merkezin kurulması zorunlu olacak. Tarama muayenesinde ROP teşhisi koyulan vakalar, ilgili sağlık tesisi sorumluluğunda olmak üzere en yakın ve uygun olan ROP tanı ve tedavi merkezine sevk edilecek. Hastanın sevk ve nakli için belirlenen ROP tanı ve tedavi merkezi, sevkle gönderilen hastayı kabul etmekle ve bekletmeksizin tedavisini sağlamakla yükümlü."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Görme engellilere yapay görüntü müjdesi
11 Mart 2021 08:04		 Çocuklarda miyop görülme oranı 3 kat arttı; bu kurala dikkat!
06 Şubat 2021 15:43
Pandemide, çocuklarda miyopluk görülme sıklığı 3 kat arttı
26 Ocak 2021 15:18		 Göz sağlığı ile ilgili doğru bilinen yanlışlar
24 Ocak 2021 17:15
Tatilcilere 'kırmızı göz hastalığı' uyarısı
28 Temmuz 2020 21:43		 Artan bilgisayar ve telefon kullanımı gözleri tehdit ediyor
21 Temmuz 2020 22:04
Gözün kırma kusurlarına dikkat!
10 Haziran 2020 12:18		 Koronavirüs gözleri vurdu, şikayetler arttı
04 Haziran 2020 19:20
'Mavi gözler' uğruna kör olma riskiyle karşı karşıya kalmayın
28 Nisan 2020 23:48		 Türkiye'de 2,5 milyon göz tansiyonu hastası var
08 Mart 2020 19:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:30 - Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması: İttifak derse olurum08:21 - Dizi sektöründe skandal: Oyuncu adayına cinsel saldırı08:14 - Pandemi desteğine rekor başvuru: 3.2 milyara ulaştı08:10 - Firari mi rehine mi? Kripto para vurgununda düğümü çözecek görüşme08:06 - İBB'deki makam aracından yasak aşk çıktı08:00 - Meteoroloji uyardı: Bu bölgelerde yağış bekleniyor
07:59 - Armağan Çağlayan programına katılmayı reddeden siyasileri açıkladı07:52 - Prematüre bebeklerde körlük tehlikesine karşı zorunlu tarama07:52 - Haber spikeri Teoman Alili koronaya yenildi07:45 - 7 soruda vatandaşın itiraz ettiği market yasakları07:37 - İnsan Hakları Eylem Planı için 'Takip Kurulu' kuruldu07:30 - Aile hekimleri: 1 aydır birinci doz aşı yapamıyoruz
07:23 - FETÖ'nün güncel talebe yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı07:20 - Vaka sayıları 81 ilde düşüşte07:12 - Bakan Koca: Üçüncü doz yerli aşı ile yapılacak07:04 - Tedbirler gribi bitirdi06:55 - Yasa dışı kumarda dönen 70 milyar terörü besliyor
06:49 - Kadınlar koronaya karşı daha korumalı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
308 Jandarma personeli ihraç edildi
Bakan Selçuk'tan il dışı tayinlere ilişkin açıklama
Bir önceki haftaya göre, 100 binde vaka sayısı en fazla düşen iller
Gaziantep Emniyet Müdürü emekliliğini istedi
2021 yılı öğretmen alımında oluşan taban puanlar
Emekli olmak isteyen öğretmenlerin ön başvuru tarihleri belirlendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Erdoğdu'nun sözlerine tepki
40 yaş ve üzeri avukatlar öncelikli Kovid-19 aşı programına dahil edildi
İletişim Başkanı Altun'dan, CHP'li Erdoğdu'nun sözlerine tepki
Bakan Koca: Üçüncü doz yerli aşı ile yapılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
misafir odası 1
yazar maaşlarının gecikmesi 3
Corona olmak orucu bozar mı? 1
melas 2
başak burcu 2
eskişehirspor 3
karaca 2
mor salkım 3
asansör takım 2
kadınların ayakkabı hastalığı 1
SON İLANLAR
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sözleşmeli 15 personel alacak
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 148 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam