Prematüre bebeklerde körlük tehlikesine karşı zorunlu tarama
|05 Mayıs 2021 07:52
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Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre; Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın imzasıyla illere gönderilen genelgeye göre riskli görülen prematüre bebeklere zorunlu tarama yapılacak.
Genelgenin ayrıntıları şöyle: "Prematüre retinopatisi (ROP), prematürelerde görülen retina damarlarının gelişimsel bozukluğuna bağlı olarak gelişen bir göz hastalığıdır. Gebelik haftası, düşük doğum ağırlığı, uygulanan oksijen tedavisinin süresi ve konsantrasyonunun ROP için en iyi bilinen risk faktörü olmasının yanı sıra, prematüre bebeğin ek hastalıklarının, uygulanan tedavilerin ve girişimsel işlemlerin de ROP gelişiminde rol oynadığı düşünülmektedir. Ülkemizde her yıl canlı doğan bebekler içerisindeki prematüre sıklığı, bu prematürelerde gerçekleştirilen ROP taramaları sıklığı, ROP hastalığının tedavi edilmediği takdirde kalıcı körlükle sonuçlanması, erken tanı ve doğru zamanda uygun tedaviler ile kalıcı körlük riskinin yüksek düzeyde azalmasının sağlanması sebebiyle Bakanlığımızca ROP hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin düzenlenmesi ihtiyacı doğmuştur.
TARAMA ZORUNLU OLACAK
32 haftadan küçük ve 1500 gramın altı doğan tüm bebekler ile 32 haftadan büyük ve 1500 gramın üstü doğmasına rağmen kardiyopulmoner destek tedavisi uygulanmış veya bebeği takip eden uzman hekimin ROP gelişimi açısından riskli gördüğü prematüre bebeklere, doğumdan sonraki 4-6 hafta içinde ROP tanı ve tedavi merkezlerinde zorunlu olarak tarama yapılacak. Sağlık Bakanlığı'nca yapılan planlamalara göre bünyesinde ROP tanı ve tedavi merkezi kurulmasına karar verilen sağlık tesisinde ilgili merkezin kurulması zorunlu olacak. Tarama muayenesinde ROP teşhisi koyulan vakalar, ilgili sağlık tesisi sorumluluğunda olmak üzere en yakın ve uygun olan ROP tanı ve tedavi merkezine sevk edilecek. Hastanın sevk ve nakli için belirlenen ROP tanı ve tedavi merkezi, sevkle gönderilen hastayı kabul etmekle ve bekletmeksizin tedavisini sağlamakla yükümlü."
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