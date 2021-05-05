Siyasilerden '20'li yaşlar challenge' paylaşımları
|05 Mayıs 2021 08:34
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İYİ parti başkanı Meral Akşener ile pek çok siyasi ve ünlü isim 20'li yaşlarına ait fotoğraflarını paylaştı.
Sosyal medyada hızla yayılan '20'li yaşlar challenge' akımına ünlü isimler de gençlik yıllarına ait fotoğrafları paylaşarak dahil oldu. İşte, müzik, sinema ve siyaset dünyasından ünlü isimlerin '#20liyaslarchallenge' hashtag'i ile yayınladığı o kareler.
Kemal Kılıçdaroğlu
Ahmet Davutoğlu
Mansur Yavaş
Meral Akşener
Ali Babacan
Ünlü isimlerden 20'li yaşlar paylaşımı
Haluk Levent
Şevket Çoruh
Selçuk Bayraktar
Selçuk Bayraktar, insanların sosyal medya hesaplarından yirmili yaşlardaki fotoğraflarını paylaşarak oluşturdukları akım olan 20 yaş challenge'ye dahil oldu.
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