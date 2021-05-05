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Siyasilerden '20'li yaşlar challenge' paylaşımları

Sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına siyasiler de dahil oldu.
 05 Mayıs 2021 08:34
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Siyasilerden '20'li yaşlar challenge' paylaşımları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İYİ parti başkanı Meral Akşener ile pek çok siyasi ve ünlü isim 20'li yaşlarına ait fotoğraflarını paylaştı.

Sosyal medyada hızla yayılan '20'li yaşlar challenge' akımına ünlü isimler de gençlik yıllarına ait fotoğrafları paylaşarak dahil oldu. İşte, müzik, sinema ve siyaset dünyasından ünlü isimlerin '#20liyaslarchallenge' hashtag'i ile yayınladığı o kareler.

Kemal Kılıçdaroğlu

Ahmet Davutoğlu

Mansur Yavaş

Meral Akşener

Ali Babacan

Ünlü isimlerden 20'li yaşlar paylaşımı

Haluk Levent

Şevket Çoruh

Selçuk Bayraktar

Selçuk Bayraktar, insanların sosyal medya hesaplarından yirmili yaşlardaki fotoğraflarını paylaşarak oluşturdukları akım olan 20 yaş challenge'ye dahil oldu.
Memurlar.Net
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