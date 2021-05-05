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Bilim Kurulu toplanıyor... Bakan Koca açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 16:30'da video konferans yöntemiyle toplanacak.
 05 Mayıs 2021 08:40
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Bilim Kurulu toplanıyor... Bakan Koca açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantıda, mutasyon, aşı takvimi ve aşı tedariği konularının gündeme gelmesi bekleniyor.

Ayrıca, alınan tedbirlerin vakalara nasıl yansıdığı da değerlendirilecek. Son duruma göre tedbirlerin artırılıp ya da azaltılması önerisi oluşacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00'de açıklama yapacak.
TRT
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