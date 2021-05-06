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Bakan Kasapoğlu'ndan M. City ve Chelsea'ye mesaj

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şampiyonlar Ligi finaline kalan Manchester City ve Chelsea için "En unutulmaz anların şehri sizi bekliyor" ifadelerini kullandı
 06 Mayıs 2021 06:38
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Bakan Kasapoğlu'ndan M. City ve Chelsea'ye mesaj

Dün oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Manchester City , Paris Saint-Germain'i eleyerek finale yükselirken, İstanbul'a giden son bileti Real Madrid'i eleyen bir diğer İngiltere temsilcisi Chelsea oldu. 29 Mayıs günü İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak final mücadelesi için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Kasapoğlu, Türkçe ve İngilizce olarak, "En unutulmaz anların şehri sizi bekliyor" ifadelerini kullanarak İstanbul'a gelecek olan iki takımın sosyal medya hesaplarını da etiketledi.
İhlas Haber Ajansı
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