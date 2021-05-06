Bakan Kasapoğlu'ndan M. City ve Chelsea'ye mesaj
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şampiyonlar Ligi finaline kalan Manchester City ve Chelsea için "En unutulmaz anların şehri sizi bekliyor" ifadelerini kullandı
|06 Mayıs 2021 06:38
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Dün oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Manchester City , Paris Saint-Germain'i eleyerek finale yükselirken, İstanbul'a giden son bileti Real Madrid'i eleyen bir diğer İngiltere temsilcisi Chelsea oldu. 29 Mayıs günü İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak final mücadelesi için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Kasapoğlu, Türkçe ve İngilizce olarak, "En unutulmaz anların şehri sizi bekliyor" ifadelerini kullanarak İstanbul'a gelecek olan iki takımın sosyal medya hesaplarını da etiketledi.
En unutulmaz anların şehri sizi bekliyor!Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) May 5, 2021
City of the most memorable moments awaits you!🇹🇷 #UCL @ManCity @ChelseaFC pic.twitter.com/UVTYAC8gOK
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