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Her yıl 11 milyon damacana su israf

Türkiye'de her gün 6 milyon, yılda 2 milyar adet ekmek çöpe gidiyor. Bu ekmekler için 18 bin kamyon un, 220 milyon litre su harcanıyor!
 15 Mayıs 2021 07:24
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Her yıl 11 milyon damacana su israf

Dünyada 1 milyara yakın insan her gün yatağa aç girerken, sadece Türkiye'de bir yılda 2,2 milyar adet ekmek çöpe gidiyor. 2021 Birleşmiş Milletler Gıda İsrafı Endeksi Raporu'na göre ülkemizde her gün 6 milyon ekmek israf oluyor. Her yıl ülkemizde yine kişi başına 93 kilogram yiyeceğin çöpe atıldığı da belirlenmiş durumda.

Unlu Mamul Makine Üreticiler Birliği Derneği (TUMMAB) Başkanı Serdar Yalçınkaya, Türkiye'de günde 29 bin ton, yılda 10 milyon ton ekmek üretildiğini ifade etti. Günlük 6 milyon ekmeğin israf edildiğini, bu israfın yıllık 2,2 milyar ekmeğe tekabül ettiğini vurgulayan Yalçınkaya "Çöp olan ekmeğin üretiminde yıllık 18 bin kamyon un kullanılırken, harcanan su ise yaklaşık 220 bin ton... Bu da yaklaşık 11,5 milyon damacana suya tekabül ediyor. Yine çöpe giden ekmeğin üretiminde kullanılan 250 milyon kw enerji de israf ediliyor" dedi. Hesaplamalara göre 2,2 milyar ekmeğin üretiminde kullanılan iş gücünde 7 milyon 350 bin gün kayıp yaşanıyor. Bu rakam 20 bin kişinin 1 yıllık gelirinin sektörde israf edildiğini gözler önüne seriyor. Hal böyle olunca sektöre yatırımın karlılığını da düşürüyor. Üreticiler ihtiyaca göre üretim planlamasıyla israfın önüne geçileceğine inanıyor.
İhlas Haber Ajansı
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