1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

New York Times Filistinlilere destek veren ünlüleri hedef gösterdi

ABD'li New York Times gazetesi yayınladığı ilanla İsrail zulmüne karşı Filistin'e destek veren Bella ve Gigi Hadid ile Dua Lipa'yı doğrudan hedef gösterdi. Hadid kardeşler ile Lipa'nın fotoğraflarına yer verilen ilanda 'Holokost çağrısı yapıyorlar. Onları derhal kınayın' sözleri kullanıldı.
 24 Mayıs 2021 06:40
+Aa- Yazdır
New York Times Filistinlilere destek veren ünlüleri hedef gösterdi

Skandal ilanda bir tek 'Öldürün' demediler: New York Times Filistinlilere destek veren ünlüleri hedef gösterdi?

Bella ve Gigi Hadid isimli model kardeşler, Filistinli iş insanı Muhammed Hadid'in kızları. Hadid daha önce paylaştığı bir mesajda, "Babam ve ailesi 1948'de Filistin'deki evlerinden çıkarıldı ve Suriye'de mülteci oldu, daha sonra Lübnan'da ve Tunus'ta. Ailemi ve mirasımı ve Filistin'i seviyorum" demişti.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınayan ve Filistin'e destek veren Bella Hadid, Gigi Hadid ve Dua Lipa'yı hedef gösteren New York Times gazetesindeki ilan tepki gördü. Filistin asıllı ABD'li modeller Bella Hadid ile kardeşi Gigi Hadid ve yine Filistin'e destek veren şarkıcı Dua Lipa, New York Times (NYT) gazetesinde yer alan tam sayfa bir ilanda "İsrail'i kınayıp Hamas'a sessiz kalmakla" itham edilerek hedef gösterildi. Skandal ilanın, Bella Hadid İsrail devleti tarafından tehdit edildikten birkaç gün sonra yayınlanması da dikkati çekti. Amerikalı haham Shmuley Boteach'in başında olduğu "Dünya Değerler Ağı" adlı örgüt tarafından verilen ilan, Filistin'e destek veren üç ünlü ismi doğrudan hedef gösterdi. Örgüt sosyal medyada yoğun tepkilerle karşılaştı. Paylaşımlarında bu ilanı basan NYT gazetesine de tepki gösteren çok sayıda kullanıcı, gazetenin böyle bir ilanı yayınladıktan sonra tarafsızlığını koruduğunu iddia edemeyeceğine vurgu yaptı.

FOTOĞRAFLARINA DA YER VERİLDİ

Hadid kardeşler ile Lipa'nın fotoğraflarına yer verilen ilanda, "Bella, Gigi, Dua; Hamas ikinci Holokost çağrısı yapıyor. Onları derhal kınayın." ifadeleri kullanıldı. Hadid kardeşler sosyal medya hesaplarından tepki göstermişti. Bella Hadid, olayların başladığı ilk günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Eğer Amerikalıysanız bilin ki ödediğiniz vergilerin bu yaşananlarda payı var! İsrail'e her yıl 3,8 milyar dolar ödüyoruz. Bunu biliyor muydunuz?" demişti.

Filistin kökenli olan ABD'li ünlü model Bella Hadid, eli kanlı İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için sokağa çıkması sonrası İsrail devletinin resmi Twitter hesabında hedef gösterildi.

İKİ YÜZLÜLÜK ÖRNEĞİ

Yeri geldiğinde gazetecilik ilkeleri, insan hakları, ve kadın hakları meselesinde bayraktarlık yaptığını savunan Amerikan gazetesinin, konu İsrail'e geldiğinde bu değerleri bir çırpıda rafa kaldırması hatta üç kadını tehdit eden bir ilana onay vermesi iki yüzlülük olarak değerlendirildi. NYT'nin üç ünlü ismin açıkça tehdit edildiği fotoğraflı ilanı yayınlaması ve gelen tepkilere sessiz kalması editoryal çerçevede İsrail konusunda taraf olduğunu gösterdi.

LİPA'DAN SERT CEVAP

Öte yandan Dua Lipa, Filistin'e destek verdikleri için kendisiyle birlikte Gigi ve Bella Hadid'i Yahudi karşıtı ilan eden, The New York Times'ta yayımlanan reklamı resmi Twitter hesabından sert biçimde eleştirdi. Lipa, Yahudi kuruluşu World Values Network'ün "çirkin kampanyalarını yalan ve bariz yanlış beyanlarla" ilerletmek için "utanmadan" ismini kullandığını söyledi. İngiliz şarkıcı, "The New York Times'ta yayımlanan World Values Network'ün reklamındaki yanlış ve dehşet verici iddiaları tümüyle reddediyorum. Hem İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün hem de İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem'in zulüm ve ayrımcılıkla suçladığı İsrail hükümetinin Filistin'deki eylemlerine karşı Filistinlilerin haklarını savunmak için ödediğimiz bedel bu." mesajını paylaştı.

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Suudi Arabistan'dan beklenen Hac açıklaması geldi
24 Mayıs 2021 07:35		 İsrail Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapattı
23 Mayıs 2021 19:03
Avustralya'da düzenlenen 'Türk Festivali' yoğun ilgi gördü
23 Mayıs 2021 17:42		 Araştırma: Köpeklerde yeni bir koronavirüs türü tespit edildi
23 Mayıs 2021 17:24
BioNTech Kovid-19 aşısı Hindistan varyantına karşı etkili
23 Mayıs 2021 15:11		 Malezya'da köpekten insana geçebilen koronavirüs türü bulundu
23 Mayıs 2021 09:55
Eurovision Şarkı Yarışması'nı İtalya kazandı
23 Mayıs 2021 06:41		 Fransa, Türkiye'de yapılan PCR testini kabul etmedi
22 Mayıs 2021 22:05
Çin'in uzay aracı Zhurong, Mars'ta ilk sürüşünü gerçekleştirdi
22 Mayıs 2021 17:39		 Dünyanın en ünlü denklemi 1.2 milyon dolara satıldı!
22 Mayıs 2021 15:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:27 - Balıkesir ve 17 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına 26 gözaltı kararı09:25 - ODTÜ kütüphanesindeki tacize dava09:24 - Aşı değil ama korona kısırlığa sebep olabilir09:23 - Hukukçu profesöre ayıp: Önce köpeği saldırdı sonra kendisi hakaret etti09:22 - Burak, annesini telefonla aradı, ağladı, ağlattı09:21 - Bu nikahta katılım sınırı yok
09:18 - Belediyenin parasıyla romantik jest09:14 - Borcu olana kaçmaz fırsat: 200 milyarlık yeni hamle09:08 - Edirne'de 8 FETÖ şüphelisi saklandıkları evde yakalandı08:50 - Hacamat kazası hastanede son buldu08:44 - Kırklareli'nde gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 15 gün yasaklandı08:36 - Bursa'da polisin kovalamaca sonucu yakaladığı sürücü gazetecilere saldırmaya çalıştı
08:34 - AK Parti'de MYK gündemi yoğun08:31 - Tarımın kurtuluşu dijital çiftçilikte08:27 - MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu08:26 - Dedeler Facebook, torunlar Instagram kullanıyor08:23 - Ev sahibi incelemeden kurtulacak
08:18 - Çocuk parkları zehirsiz olsun
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Meclis sosyal medya fenomeni Enes Batur'u dinleyecek
Suudi Arabistan'dan beklenen Hac açıklaması geldi
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
Kadın öğretmene kadın komşularından dayak
Kamudaki işçi erken emeklilik istemiyor
Sınırsız termal keyfi, 4 gün kal 3 gün öde
Disiplin cezası verilmesine dayanak Kanun maddesi iptal olursa nasıl bir işlem yapılır?
Hacamat kazası hastanede son buldu
Adana'da 2 kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Ev sahibi incelemeden kurtulacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çıkış belgesi 1
deterjan pintisi 1
müşteriyi germeyen dükkanlar 2
iş güvenliği 1
biz polis miyiz 1
dirgen 1
bana balık verme tutmayı öğret 2
mahlepli kurabiye 2
21 Mayıs 2021 çin depremi 1
Victoria's Secretin Kuruluşu Ve Roy Raymondun Talihsiz Hikayesi 3
SON İLANLAR
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İller Bankası sözleşmeli 365 personel alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK, 2 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam