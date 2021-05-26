Orman Genel Müdürlüğü 2083 İşçi Alacak
|26 Mayıs 2021 07:44
|+Aa- Yazdır
Orman Genel Müdürlüğünden:
GEÇİCİ VE DAİMİ İŞÇİ ALIM İLANI
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2080 Geçici İşçi, 3 Daimi İşçi olmak üzere toplam 2083 işçi alımı yapılacaktır.
Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecektir. Bu ilanlar 14-18/06/2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır.
Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır.
İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
İlan olunur.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Adalet Bakanlığı 418 kişilik personel alım sonuçlarını açıklamadı
26 Mayıs 2021 00:03
|Bakanlık, 2021/5 KPSS ile yerleşen adaylardan istenecek belgeleri açıkladı
25 Mayıs 2021 15:55
|2021 ALES/1 sonuçları açıklandı
25 Mayıs 2021 15:54
|400 idare memuru alımı sözlü sonuçları açıklandı
25 Mayıs 2021 08:01
|Emniyet, 2021 yılında 11 bin 837 komiser yardımcısı ve polis memuru alacak
24 Mayıs 2021 15:32
|İller Bankası 365 personel alacak
24 Mayıs 2021 09:33
|Adliyelerde 'zabıt katibi alımı ' yoğunluğu
22 Mayıs 2021 08:55
|2020/1.Dönemi Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav sonuçları açıklandı
20 Mayıs 2021 00:02
|Üniversite, ilanda alan mezunlarına şans vermeli!
19 Mayıs 2021 11:02
|SGK, Denetmen yardımcılığında İktisat'a %25, sosyal güvenlik hukukuna %4 ağırlık verdi
19 Mayıs 2021 10:00