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Türkiye, ormanların yeniden yeşermesi için tek yürek oldu

Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, kamu ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla fidan kampanyaları başlatıldı. İş dünyası, spor, sanat camiası ve meslek kuruluşlarından destek ve bağış yağdı.
31 Temmuz 2021 23:14
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Türkiye, ormanların yeniden yeşermesi için tek yürek oldu

Binlerce dönüm ormanlık alan alevlere teslim oldu. Ağaçlar, bitki örtüsü küle döndü

"Yeşil Vatan"ın eski haline dönüşebilmesi için spor dünyasından sanatçılara, bankalardan pilotlara toplumun her kesimi seferber oldu.

Spor camiası bağış rekoru kırdı

Bireysel olarak başlayan fidan bağışları kurumları da harekete geçirdi.

Göztepe'nin başı çektiği fidan bağışına tüm lig kulüpleri destek oldu. Fenerbahçe Kulübü 19 bin 70 fidanla en çok bağış yapan kulüp oldu.

İş dünyasından fidan bağışı yağdı

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA 50 bin fidan bağışladı. TAV Havalimanları ve Türkiye Havayolu Pilotları Derneği'nin desteğiyle toplam sayı 71 bine çıktı.

Kampanyaya iş dünyasından da büyük destek geldi. Kamu bankaları başta olmak üzere, finans dünyası milyonlarca fidan bağışı yapacağını duyurdu.

Emine Erdoğan'dan "Yurdun dört bir yanında yepyeni fidanlar yeşertelim" çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığının "Geleceğe Nefes" kampanyasını paylaştı. 'Yeşil Vatan' için el birliğiyle yurdun dört bir yanında yepyeni fidanlar yeşertelim" çağrısında bulundu.

"Doğaya kendini yenileyebilmek için 1 yıl süre verelim"

Akıllardaki soru ise yanan alana ne zaman fidan dikileceği oldu.

Uzmanlara göre, en az 1 yıl beklenmeli, önce ormanın kendini yenileyip yenilemeyeceğine bakılmalı.

Orman Yangınları Ekolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, "Yanan alanların hemen ağaçlandırılması son derece yanlış bir stratejidir. Alan ne kadar büyük olursa olsun doğaya veya ormana kendini yenileyebilmek için en fazla 1 yıl verelim. Alanın büyük bölümü kendini yenileyecek koşulları yerine getirecektir" dedi.

"Fidan bağışları doğa kendini yenileyemezse kullanılmalı"

Fidan ekimi için ise ormanın kendini yenileyemediği bölümlerinin seçilmesi gerektiğini belirten Neyişçi konuyla ilgili şunları söyledi:

"Doğanın kendini yenileyemediği, kendi ormanını yeniden eski haline getiremediği yerlerde o zaman işte bizim bağışlarımızla doğayı alt üst etmeden doğaya da saygılı davranarak fidanlarımızı götürüp dikebiliriz."

Uzmanlara göre yanan ağaçlar yerine, yangına karşı dayanaklı olan kara servi, mavi servi, zakkum, akasya tercih edilmeli.

TRT
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