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Ülkeler, aşılama için vatandaşlarını para ile teşvik ediyor

Dünyada aşılama çalışmaları hızla devam ederken, ülkeler vatandaşlarının aşı olmalarını teşvik etmek için bazı kampanyalar yürütüyor. Kimi ülkeler vatandaşlarına aşı olmaları için para verirken, kimi ülkelerde teşvik için hediye çekleri dağıtılıyor. ABD Başkanı Biden, ülkesinde yapılan bir kampanyadan örnek vererek, kampanya sonucunda aşılamanın arttığına dikkat çekti. Öte yandan İngiltere'de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin önde gelen gıda ve seyahat işletmelerinden bazılarının gençleri aşıya teşvik etmek için bazı imkanlar sunduğu duyuruldu.
03 Ağustos 2021 16:44
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Ülkeler, aşılama için vatandaşlarını para ile teşvik ediyor

İngiltere'de, Sağlık Bakanlığı ve özel sektörün ortak çalışması kapsamında, gençlere kullandıkları bazı uygulamalarda indirim ve teşvikler sunuluyor. Uber, Bolt, Deliveroo ve Pizza Pilgrims'in, Covid-19 aşısı olan müşterilere indirim ve teşvik sunan işletmeler arasında yer aldığı belirtildi. Açıklamada, "Uber, Ağustos ayında tüm kullanıcılara hatırlatıcı göndererek aşı yaptırmaya teşvik edecek ve aşı olan gençler için indirimli yolculuk ve Uber Eats'te indirimli yemek imkanı sunacak. Bu kampanya, bu yılın başlarında aşı merkezlerine ücretsiz geziler sunan daha önceki Uber kampanyasının devamıdır. Bolt, aşı merkezlerine ücretsiz yolculuk hizmeti verecek" denildi.

Ayrıca, tartışılan diğer teşvikler arasında, kuponlar, indirim kodları, sosyal medya yarışmaları ve restoranlar için promosyon tekliflerinin yer alabileceği ifade edilirken, hükümetin zamanı gelince bu ortaklıklar hakkında daha fazla ayrıntı vereceği belirtildi.

Sağlık Bakanı Sajid Javid ise ülkedeki gençlerin üçte ikisinden fazlasının ilk doz aşısını yaptırmış olmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, aşı girişimini desteklemek için adım atan tüm işletmelere teşekkür etti ve insanları bundan yararlanmaya çağırdı.

ABD'DE AŞI OLAN HERKESE 100 DOLAR

ABD Başkanı Joe Biden, daha fazla kişiyi aşılatma ve Delta varyantının yayılmasıyla mücadeleye ilişkin geçen günlerde yaptığı açıklamada, tüm eyalet ve yerel yönetimlere, Amerikan Kurtarma Planı (American Rescue Plan) da dahil olmak üzere aldıkları fonu tam aşılanan herkese 100 dolar vermeleri için kullanma çağrısında bulunmuştu.

Başkan Biden açıklamasında, Şubat ayında bir market zincirinin aşı olmaları halinde çalışanlara 100 dolar teklif ettiğini ve bunun da işe yaradığını belirterek, "Çalışanları arasında aşılama oranları yüzde 50'den yüzde 75'e yükseldi. New Mexico, Ohio ve Colorado gibi eyaletler, aşılama oranlarını artırmaya yardımcı olan benzer teşvik programları sunuyor" dedi. Biden ayrıca, Federal Hükümet çalışanlarından aşı olduklarını göstermeleri isteneceğini, aşı olmayanların ise nerede çalışırsa çalışsın maske takma, haftalık test, sosyal mesafe ve iş seyahati kısıtlaması gibi kurallara tabi olacağını açıklamıştı. New York City Belediye Başkanı Bill de Blasio, Başkan Biden'ın çağrısı üzerine New York şehrinde aşı olanların 100 dolar teşvik alabileceğini açıklamıştı.

YUNANİSTAN'DAN AŞI OLAN GENÇLERE 150 EURO HEDİYE ÇEKİ

Yunanistan'da Haziran ayında hükümet, aşılanan kişi sayısını artırmak için teşvik olarak ilk doz aşısını yaptıran 18-25 yaş arası gençlere 150 euroluk hediye çeki vereceğini açıklamıştı. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in 'Özgürlük Kartı' (Freedom Pass) olarak adlandırdığı hediye çekinin, uçak ve feribot biletleri, otel rezervasyonları, müzik, tiyatro, arkeolojik alanlar gibi seyahat ve eğlence sektörü için geçerli olacağı açıklanmıştı.

SIRBİSTAN'DA 3 BİN DİNAR ÖDEME

Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise Mayıs ayında yaptığı açıklamada, ay sonuna kadar Covid aşısı olan 16 yaş üstü herkese 3 bin dinar (yaklaşık 25 euro) yardım yapılacağını belirtmişti.
DHA
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