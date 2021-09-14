Yaşı beklemek üzere istifa edenler emekli ikramiyesi alabilirler mi?

1995 yılında 15 gün SSK girişim var. 2000 yılında polis oldum ve şuan yıpranma ile birlikte 26 yıl hizmetim var. Sistemde üç emeklilik tarihim gözüküyor. Parasız emeklilik yani istifa 2020 de doldu. Paralı emeklilik 2024 gözüküyor. Yaş haddim ise 2029 istifa etmeyi düşünüyorum, istifa edersem hizmet birleştirmeden dolayı emekli ikramiyesi alamayacağım söyleniyor. Bu konuda beni aydınlatabilir misiniz?

Hizmetini tamamlayıp yaşı beklemek üzere istifa eden emekli ikramiyesi alamaz mı?

İşçi, esnaf, memurluk hizmetleri toplamı üzerinden emekli olanlar bazı şartlar dahilinde emekli aylığı bağlandığı zaman memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi alırlar.

2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti olanlar hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaktadır.

Memurların emekli ikramiyesi ödenmesine yönelik esaslar 5434 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilmiştir. Buna göre;

-Emekli aylığı bağlamaya esas tutarın bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilmekte ve her tam fiili hizmet yıllarına ödenmektedir.

-Emekli aylığı bağlanmasında esas alınan hizmetlerin tamamı memurluk olursa hiçbir şart aranmadan tüm hizmetlerinin her tam yıllarına karşılık aylık bağlandığında emekli ikramiyesi ödenmektedir.

-ANCAK, emekli aylığı bağlanmasında esas alınan hizmetler arasında işçilik, esnaflık gibi hizmetler olduğunda ise bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlar 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14 üncü maddesinde yer alan kıdem tazminatı ödenmesinde aranılan şartlardır ve buradaki şartlara bakılmaktadır. Bu durumda;

8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlar için memurluk + işçilik toplamı üzerinden emekli aylığı bağlanmasında memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödenmesi için kişinin memurluktan ayrıldığı tarihte;

1- 7000 gün hizmet süresini,

2- Veya 4500 gün hizmeti olmakla birlikte 25 yıllık sigortalılık süresini,

tamamladıktan sonra memurluktan ayrılmış olması gerekir.

Bu şartları taşımadan memurluktan ayrılmış olup sigortalı olarak çalışıp emekli olanlar memurluk hizmet sürelerine emeklilik ikramiyesi alamazlar. Ayrıca, işçilik, esnaflık gibi hizmetleri bulunanlardan "göreve son" gibi kurumların haklı sebepleri ile memurluğu sona erenler de emekli ikramiyesi alamazlar.

ANCAK, hizmetleri arasında işçilik, esnaflık, memurluk gibi hizmetleri olup, bu hizmetlerin toplamı üzerinden emeklilik hizmet şartını yerine getirmiş olup, yaşı beklemek üzere görevinden ayrılan ve hiçbir surette de zorunlu olarak çalışmayan kişi, emeklilik yaşını doldurduğu tarihte SGK'ya müracaat ettiğinde memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi alacaktır.

Dava açılınca göreve son verilenler de emekli ikramiyesi alabilmektedir

Şayet, istifa değil de kurumun haklı sebeplerinden dolayı görevine son verilmesi durumunda ise aylık bağlanmış olsa da emekli ikramiyesi alamayacaktır. Bu durumda yani emeklilik hizmet süresini tamamladıktan sonra görevine son verilmiş olsa da memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi SGK tarafından ödenmese de kişilerin açmış oldukları davalar mahkemelerce kabul edilmekte ve bu sürelerine emekli ikramiyesi ödenmesine hükmedilmektedir.

Bu konuya ilişkin olanlar;

- Memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödenmesi için mutlaka emekli aylığı bağlanmış olması gerekmektedir.

- Emekli ikramiyesi tutarının hesap edilmesi de emeklilik yaşını doldurdukları tarihte aylık bağlanması talebinde bulunulduğunda, bu tarihteki memur maaş katsayısı üzerinden hesaplanmaktadır.

Sonuç olarak, emeklilik şartlarından olan 25 yıl hizmet şartını (yıpranma dahil) yerine getirdikten sonra emeklilik yaşını beklemek üzere istifa etmeniz durumunda emeklilik ikramiyesi bakımından hiçbir hak kaybı ortaya çıkmayacaktır. Yaşı doldurup emekli aylığı bağlanması esnasında da memurluk hizmetlerinizin her tam yılına karşılık emekli ikramiyesi tarafınıza ödenecektir.