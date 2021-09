Ev tasırımında yeni oluşumlar sosyal medyada ilgi çekiyor

Sizi bu hafta tasarım sever, ev dekorasyonuna düşkün, meraklı, bilgili ve üretken bir çift ile tanıştırmak istiyorum: Burcu ile Erdem çifti... @HeyBizEvdeyiz adını verdikleri oluşumlarıyla hem kendi evlerinde yaptıkları değişiklikleri, üretimleri ve tasarımları takipçileriyle paylaşıyor hem de farklı insanların evlerine de dokunmak üzere yola çıkıyorlar. Kah modası geçmiş eski bir sehpayı modern bir dokuya kavuşturuyor, kah küçük detaylarla evlerini daha yaşanabilir, ferah hale getiriyorlar. Eve dair yaptıkları her işten büyük bir mutluluk duyuyorlar aynı zamanda. Kendilerini amatör olarak adlandıran bu eğlenceli çift ile Akşam Cumartesi için bir araya geldik. Önce onları daha yakından tanıyalım: "Ben Burcu 34 yaşındayım. İstanbul'da eşim Erdem, kedimiz Nedret ve bitkilerimiz ile birlikte yaşıyoruz. Yaklaşık altı yıl önce blog yazarlığıyla başladığım, sonrasında bir influencer olarak yoluma devam ederken Evdeyiz için Erdem'le dekorasyon dönüşümleri yapmaya başladık. Ben Erdem, 45 yaşındayım. Uzun yıllar perakende sektörünün satış kanalında oldukça aktif bir iş yaşamım oldu. O hedeften bu hedefe koşarken kendimi dekorasyon dünyasında Burcu ile ev dönüştürürken buldum."

Tasarıma ve ev dekorasyonuna ilginiz nereden geliyor, nasıl başladı?

Erdem: Mağazacılık deneyimi sırasında yüzlerce mağaza açılışında aktif çalıştım. Görsel detaylardaki ayrıntılar dekorasyon işlerine oldukça katkı sağladı diyebilirim. Bir ürünün diğeri ile uyumu, renklerin hikayeleri, tasarımların yıllar içinde hareketli şekilde değişiklikler göstermesi de yaptığımız işle ilgili fark yaratan noktalardan biri. İç mimari ile ilgili bir eğitim almadım. Bir şeyleri değiştirmek dönüştürmek bana hep keyif vermiştir. On bir yıllık evliğimiz boyunca eve çok az usta girmiştir.

Burcu: Dekorasyon ile ilgili alanda bir eğitim almadım. Eğitim aldığım alan tamamen farklı, finanstı. Fakat kendimi bildim bileli, düzenlemek, şekil vermek bunu da görsel bilincim ile yapmaktan hep çok keyif aldım. On bir yıldır evliyiz, ilk günden bu yana evimize eşya seçerken, değişimler yaparken ve hatta eşya kurarken eğlendiğimizi bu işlerden keyif aldığımızı fark etmemiz uzun sürmedi.

Eşinizle tanışma hikayenizden bahseder misiniz?

Erdem: Burcu ile perakende sektöründe aynı iş ortamında tanıştık ve görür görmez aşık oldum. Bir ay gibi kısa bir sürede evlenme teklif etsem de hemen kabul etmedi ve günlerce cevabını bekledim. Dekorasyona ilgi sonradan başladı ve evimize aldığımız bir eşyayı hep birlikte kurmayı tercih ettik. Bu işleri yaparken de hep keyif aldık.

Burcu: Kurumsal çalışma hayatımın bir döneminde ani bir kararla hiç alanım olmamasına rağmen perakendeyi denemek istedim. Erdem ile de o deneyim sırasında tanıştık. Kendisinin görev aldığı mağazada işe başladığım ilk gün, beni uzaktan görüp yanıma geldi, kendini tanıttı. Flört etmeye başladığımız bir aylık bir sürecin sonrasında da evlilik teklifi ile beni bir miktar şok etti. Her ikimizin de dekorasyona olan ilgisini evlendikten sonra yaşamımızda bize renk katacak detayları bir araya getirirken fark ettik aslında. Tüm bunların yanında Erdem'in bu işlere el yatkınlığını hatta becerisini görünce de çok mutlu olmuştum.

EVİMİZ AYNI ZAMANDA BİZİM İÇİN BİR ÇEŞİT YAPBOZ ALANI

@HeyBizEvdeyiz oluşumunuzdan da bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz? Takipçilerinizden nasıl dönüşler alıyorsunuz, onlarla nasıl bir etkileşim içindesiniz?

Erdem: @Evdeyiz oluşumu bir yıl kadar önce diğer bir çift arkadaşımız ile ortaya çıkardığımız bir proje. İsmi pandemi döneminden bağımsız. Tamamen bizim yarattığımız bir isim. Diğer çift ile kısa süre sonra yollarımızı ayırdık ve Burcu&Erdem kurgu ve çekim ekibimizle yola devam ediyoruz. Sosyal medyada Instagram tarafında @Evdeyiz ismi alınmış olduğu için orada @Heybizevdeyiz olarak bulunuyoruz. Çıkış noktamız insanlara hayallerini kurdukları eve, odaya, banyoya küçük bütçelerle sahip olabileceklerini anlatmak. Onları da bizim gibi harekete geçirmek ki bunda oldukça başarılıyız. Türkiye'nin hatta Avrupa'nın dört bir yanından bize 'Bakın sizin yaptığınız lambadan biz de yaptık ' şeklinde dönüşler alıyoruz ve her haberle ayaklarımızı yerden kesiliyor. @HeyBizEvdeyiz bir topluluk oldu ve kısa sürede 40K takipçiye ulaştı. Instagram tarafında hepimizin evlerinde bulunan milli dolaplardan birini dönüştürdükten sonra videolarımız milyonlarca kişiye ulaştı ve insanları cesaretlendirmeye devam ettik. Bununla birlikte yine tüm Türkiye'den ve Avrupa'dan "Gelin bizim evimize de dokunun" dönüşleri alıyoruz. İnsanlara ilham olmanın yanında, birçok konuda teknik bilgi, ayrıntı, ekonomik çözümleri de mesajlaşarak yüzlerce kişiye ulaştırmaya devam ediyoruz. Takip eden kitlemiz ile sürekli iletişim halindeyiz, canlı yayınlar sırasında rastgele onları da dahil edip birlikte yayınlar yapıyoruz ve yüksek enerjimizi yüksek enerjili takipçilerimizle büyütüyoruz.

Burcu: Biz bu isme karar verdiğimizde o dönem 'Evdeyiz' henüz bir pandemi söylemi olmamıştı. Ama insanların eve kapandığı bir döneme de denk gelince çıkış noktamız olan hayalini kurduğunuz o Pinterest, TLC evlerine aslında harekete geçerek ulaşmanın o kadar da zor olmadığını göstermek istedik. Kısa sürede çok güzel bir kitle ile @HeyBizEvdeyiz topluluğu oluşmaya başladı. @HeyBizEvdeyiz kendi içinde birçok konsepte sahip, örneğin bir izleyicimiz oldukça makul ve düşük bir bütçe ile evinde değiştirmek istediği odanın fotoğraflarıyla bize başvuruda bulunuyor. Yaptığımız değerlendirme süreci tamamlanınca o eve doğru yola çıkıp dönüşümü Erdem'le başlatıyoruz. Uygun fiyatlı dekorasyon fikirleri verdiğimiz bu kanalda aynı zamanda farklı amaca hizmet eden eşyaları değiştirip yaşam alanlarımıza şıklık katacak başka dekoratif eşyalara da dönüştürüyoruz. Mesela gardırop borusundan aplik yapma fikrimiz, izleyicilerimiz tarafından en çok sevilen projelerden biri. Şu an sadece İstanbul içinden aldığımız davetlere gidiyoruz. Ama hayalimiz @HeyBizEvdeyiz mobil olarak ülke içi hatta ülke dışı birçok eve dokunmak. @HeyBizEvdeyiz çatısı altında "Yenile, Dönüştür, Dekovlog, Dekogezi" gibi birçok konsept çalışma yer alıyor ama bunun dışında yeni fikir, proje ve farklı çokça konseptin hazırlığında olduğumuzun da haberini vermiş olalım.

Kendi evinizde daha başka neler yapıyorsunuz? Sürekli değişiklikler yapıyor musunuz?

Erdem: Evimiz bir çeşit stüdyo, aynı zamanda yapboz alanı. Görsel anlamda bizi ve bitkilerimizi de mutlu ettiği için bu değişiklikleri sıkça yapıyoruz. Evimizi ziyaret eden herkes enerjisinin kendilerine iyi geldiğini iletiyor. Bu değişiklikler bazen yorucu olabiliyor ama günün sonunda hem bizim hem Nedret'in (kedimiz) hem de sevgili bitki ailemizin yüzünü gülümsetiyor.

Burcu: Evimizin kendi içinde sürekli hareket eden bir dinamiği var. Bazen tam bir oda değişimi bazen de minik dokunuşlarla örneğin bir kırlent kılıf değişimiyle bile havasını değiştirmek iyi hissettiriyor. Evimize gelenlerin ilk söylediği bu evin enerjisini çok sevdim, oluyor. Evimiz tam anlamıyla yaşayan bir ev. Her bir köşesini, her bir eşyasını kullanıyoruz. Hani bazı evlerde o oda, o tabak, o eşya vs. misafir içindir, işte o bizim evde hiç olmayan bir durum. Biz evimizde vakit geçirmeyi çok seven bir çift olarak her bir köşesinin, eşyasının keyfine ilk önce biz varıyoruz.

İSKANDİNAV BİR TARZIMIZ VAR

Evinizin dekorasyonunu nasıl tanımlarsınız?

Erdem: Evimizin dekorasyonunu beyaz ve ahşap, hasır gibi detaylardan oluştuğu için İskandinav olarak tanımlayabiliriz.

Burcu: Dekorasyon trendlerini seviyoruz bazılarını evimizde de uyguluyoruz. Ama önem verdiğimiz bir detay varsa o da tüm bunlara rağmen çok kalabalık olmayan, yormayan ölçüde olması. Aydınlık, beyaz renk ve doğal materyallerin birleşimini seviyoruz. Genel olarak İskandinav bir stile sahip diyebiliriz. Bunun yanı sıra bolca bitki evimizin olmazsa olmazı. Çünkü onlarla vakit geçirmeyi, konuşmayı, onlardan aldığımız enerjiyi çok seviyoruz.

EVİN GİYİMİ DE MEVSİME UYGUN OLMALI

Ev nedir sizin için, yuva mıdır, nasıl tanımlarsınız? Ve o tanımlamanız içinde mekanın giydirilmesi nasıl olmalıdır?

Burcu ve Erdem: Hepimiz bir ve bütünün parçalarıyız. Evimiz de bu birliğin parçası; bize bağlı, bizimle birlikte yaşayan bir enerji. Bu yerin giydirilmesi biz insanlar gibi mevsime uygun olmalı. Bitkiler ve bizim dışımızdaki canlıların, kedimizin de mutlu olacağı renge, yerleşime ve düzene sahip olmalı. Yaşam alanımızın enerjisini sürekli tazelemeliyiz. Bu tamamen değişikliklerle olmayabilir ama küçük dokunuşlarla bir koltuğun yeri, bir aydınlatma bile evinizde fark yaratabilir.

Ali Demirtaş / Akşam Gazetesi