Meyve sebzelerdeki tarım ilaçları çocuklar için büyük risk taşıyor

Kayseri Yeşilhisar'da 2 yıl önce nar yedikten sonra hayatını kaybeden Saliha Çakır'ın (4), nara sıkılan tarım ilacından öldüğünün adli tıp raporuyla tespit edilmesinin ardından, tarım ilaçlarındaki tehlikeler yeniden gündeme geldi. Gazetemize konuşan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasından Mert Ulaş Dişbudak, Türkiye'de Kayseri'deki olaya benzer birçok örneğin olduğuna dikkat çekti. Ispanak krizini hatırlatan Dişbudak "Türkiye'de 'tarım ilaçlarının verimi artırdığı' yönünde bir inanış var.

Son 7 yılda 38 bin tondan 68 bin tona yükselen bir tarımsal ilaç kullanımı mevcut. Bu ilaçların yüzde 2'si bitkiye gidiyor, yüzde 98'i toprağa, suya karışıyor" dedi. İlaçların üzerindeki uyarılara Türkiye'de uyulmadığını söyleyen Dişbudak "Meyve bugün ilaçlanıyor, ertesi gün toplanıyor ve hale gönderiliyor, oradan da soframıza geliyor. Tarım ilaçları konusunda çocuklar daha riskli durumda çünkü kilo ve boyutu yetişkinlerle aynı değil. Aynı dozda ilacı çocuklar aldığında ölüme varan etkisi daha hızlı olabiliyor. Meyve sebzeleri bol suyla yıkamak, üründeki tarım ilaçlarının çözünmesine yardımcı olabilir. Çilek, domates ve salatalığa özellikle dikkat edilmeli" diye konuştu.

Cevdet Fırat Aydoğmuş