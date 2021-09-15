Belediye'den Başkanvekiline de VİP makam aracı

Bilecik Belediye Meclis Üyesi ve Başkanvekili Semih Tuzak'a içinde televizyonu buzdolabı olan VİP araç tahsil edildi. Daha önce Belediye başkanı Semih Şahin'in kullandığı makam aracıyla gezmeye başlayan başkanvekili görenleri şaşkına çevirdi.

Belediye Başkanına nerden geldiği bilinmeyen VİP aracının yankıları sürürken Başkanvekili'nin bile lüks makam aracıyla dolaştığı 200 bin nüfuslu Bilecik'te belediye yönetiminin lükse düşkünlüğü hizmet bekleyen vatandaşları kızdırıyor. Düğünlere, cemiyetlere yürüyüş mesafesindeki yerlere dahi VİP makam aracıyla giden CHP Meclis üyesi Semih Tuzak, gelen tepkilere aldırış bile etmiyor.

VİP BELEDİYE

Her fırsatta adalet ve eşitlikten bahsedilen CHP'de lükse olan düşkünlüğün en önemli örneklerinden biri Bilecik'te yaşanıyor.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in kullanmaya başladığı ve nereden geldiği henüz açıklanmayan 2021 model, 1.5 Milyonluk lüks VİP makam aracının yankıları sürerken, Başkan Yardımcısı Semih Tuzak'a da VİP makam aracı tahsis edilmesi tepki topladı.

MERCEDES LOGOSUNU SÖKTÜLER

Vatandaşlardan kendilerini soyutlayan, hizmet anlamında da Bilecikliler tarafından set bir şekilde eleştirilen CHP'li Semih Şahin ve ekibi, Belediye hizmet binasının yakınlarında düzenlenen açılış ve etkinliklere bile Makam araçlarıyla gidip geliyor.

Dikkat çekmesin lüks olduğu düşünülmesin diye Başkan Şahin, bindiği Mercedes marka aracın önündeki logoyu söktürdü.

Tuna Çam