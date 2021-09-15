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'2016'dan bu yana 283 bin 709 göçmen geri gönderildi'

Bakan Soylu: Türkiye 2016 yılından bu yana 283 bin 709 yakalanan göçmeni ülkesine göndermişlrdir. Bu rakamı kimse azımsamasın. Ülkelerinden 30 mülteci gönderilince bayram eden ülkeler var, isim isim sayarım.
15 Eylül 2021 10:06
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'2016'dan bu yana 283 bin 709 göçmen geri gönderildi'

Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Sınır güvenlik sistemlerimize yaptığımız büyük yatırımlar sürüyor. Türkiye bu meseleyi önde karşılamıştır. Suriye'nin 911 KM'lik sınırımız 811 KM'si duvarlar, sensörler, gece görüş kameraları, teller ile donatılmıştır.

Bu sona erdikten sonra Doğu ve Güneydoğu sınırlarımızdan gelebileceğini düşündüğümüz göç dalgalarına karşı Gürcistan ve Ermenistan sınırımızda tel ve ışıklandırma çalışmaları başladı. Ardından Iğdır'da duvarlara başladık. Başladığımızda bunu neden yapıyorsunuz, bu yanlış bir şey dediler. Gece görüş kameraları, aydınlatmalar, teller orayı çok güvenli hale getirdik. Iğdır biraz daha kolaydır, Ağrı daha zordur. Teknolojik donanımlı sistemler orada da gerçekleştirildi. Ağrı bitti, 63 KM ile Van'a başladık. İran ile yapmış olduğumuz müzakereler de iki ülke arsında başarı ile yönetilen ve sonuç olarak da başarıya ulaşan bir süreçtir. Yine bunun yanı sıra Hakkari sınırımız var. Orada da 40 KM'nin üzerinde en kritik yerlerde başladık. Kış gelmeden 20 KM'yi tamamlıyoruz.

Buradan bir haber daha duyuracağım. Van sınırının İran'da kalan 241 KM'lik kısmını da 1 milyar liranın üzerinde bütçe ile başlatıyoruz. Şu ana kadar 220 KM yaptık, 241 KM daha üzerine ilave edeceğiz.

Gönüllü olarak geri dönen Suriyelilerin sayısı 462 bin 26 kişidir. Düzensiz göçü 4 aşamada engelliyoruz. Birinci aşama düzensiz göç yaşanan ülkelerle kurulan temaslar. Bilgi ve istihbarat paylaşımına kadar her türlü imkanı kullanıyoruz. Göçün kaynağından hareket etmesini engellemek istiyorsanız caydırıcı olmalısınız.

Doğu ve Güney Doğu sınırlarında engellediğimiz göçmen sayısı 2 milyon 327 bindir. Aynı zamanda biraz sonra ifade edeceğim. Türkiye'nin 2016 yılından beri yakaladığı kaçak göçmen miktarı toplam 1 milyon 293 bin 662'dir. Türkiye 5 yıldan beri büyük bir mücadele ortaya koymaktadır. Bunların 195 bini mükerrerdir. Kendi ülkesinden hareketlenmemesini temin eden bir politikadan bahsederken, Türkiye 2016 yılından bu yana 283 bin 709 yakalanan göçmeni ülkesine göndermişlrdir. Bu rakamı kimse azımsamasın. Ülkelerinden 30 mülteci gönderilince bayram eden ülkeler var, isim isim sayarım.
Memurlar.Net
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