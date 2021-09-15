Yargıtay temyiz sürecini hızlandırdı...1 yılda 50 bin dosya hedeflendi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 2021-2022 Adli Yıl Açılışı sonrasında çalışmalarına ivme kazandırdı. Getirilen yeniliklerle hem sanık veya katılanların tüm iddiaları yanıt bulacak hem de dosya sayısında bir yıl içerisinde yüzde 50'den fazla azalış olacak.

TEBLİĞNAMELER ARTIK GEREKÇELİ YAZILACAK

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yazılan tebliğnameler artık gerekçeli olarak yazılacak. Gerekçeli yazılan tebliğnameler sayesinde, sanık veya katılanların tüm iddialarına yanıt verilmiş olacak.

2022 ADİL YIL AÇILIŞINDA HEDEF 50 BİN DOSYA

SABAH Gazetesinin ulaştığı bilgilere göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın elinde şu anda yaklaşık 130 bin dosya bulunuyor. Bu dosyaların 5 bine yakını 2018, 23 bine yakını 2019, 40 bine yakını 2020 ve 60 bine yakını 2021 yılına ait. Ayda yaklaşık 15 bin dosyanın geldiği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen hummalı çalışmalar sayesinde her ay yaklaşık 20 bin dosya ilgili mahkemelere gönderiliyor. Daha önce 5 yıla kadar uzayan bu süreç, yeni yapılan çalışmalarla vatandaşların Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığındaki dosyalarını bekleme sürelerini 6 ay ile 1 yıl arasına kadar düşerecek. Başsavcılıktaki çalışmalar bu şekilde devam ederse 2018 ve 2019 yıllarına ait dosyalarda yılbaşına kadar bitirilmiş olacak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Haziran 2020'de göreve başladı. Göreve başladığı ilk günden bu yana Başsavcılık bünyesindeki dosyalara yönelik çalışmaları hızlandıran Şahin, görevini başarıyla sürdürüyor.

MEVLÜT HASGÜL