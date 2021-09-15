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Rezil damadın kaynanasına gönderdiği aşk mesajları ortaya çıktı!

Eşinin, annesine aşık olduğunu öğrenen genç kadın, annesine eşi tarafından atılan aşk mesajlarını görünce sinir krizi geçirdi. 6 yıllık evliliği boyunca kocasının annesine duyduğu aşkı itiraf etmesi sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşayan mağdur eş, Aile Mahkemesine başvurarak boşanma davası açtı. Genç kadın ''Kocam anneme ilan-ı aşk etti. Bizi boşayın'' dedi.
15 Eylül 2021 10:22
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Rezil damadın kaynanasına gönderdiği aşk mesajları ortaya çıktı!

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir boşanma hikayesi yaşanıyor. Eşinin annesine aşık olan genç adam, hislerine yenik düşüp aşkını itiraf etti. Kaynana ise damadından gelen ilan-ı aşk sonrası bu aşkın imkansız olduğunu damadına anlatmaya çalışsa da başarılı olamadı. İstanbul'da yaşayan 28 yaşındaki talihsiz genç kız N. K. ve 32 yaşındaki K. K. çifti 2015 yılında hayatlarını birleştirdi.

Çiftin bu evliliklerinden bir çocuğu oldu. İddiaya göre geçtiğimiz aylarda çift arasında geçimsizlik başladı. Genç adam, eşi ve çocuğu ile ilgilenmiyor, eş vazifesini yerine getirmiyordu. Aldatıldığından şüphelenen kadın, eşi ile iletişim kurmak istediğinde ise olumsuz bir tepki ile karşılaşıyordu. Ne yapacağını bilemeyen mağdur kadın aylarca ilişkiyi bu şekilde sürdürmek zorunda kaldı.

''KIZIM KOCAN BANA AŞIK, BOŞAN BU ADAMDAN''

Oğlu sebebiyle aylarca evliliğini sürdürmeye çalışan çaresiz kadın, annesinden yardım istedi. Fakat duydukları karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşayan kadın hayatının şokuyla baş başa kaldı. Yine iddiaya göre 55 yaşındaki anne R.T. kızı N. K.'ya damadının kendisine attığı ilanı aşk mesajlarından bahsetti. Duydukları sonrası sinir krizi geçiren mağdur kadın, ''Sana aşığım. Kızınla evliyim ama aklım, fikirim, yüreğim seninle'' sözlerini barındıran yüzlerce mesajı okudu. Okudukları karşısında tamamen yıkılan N. K., eşiyle yüzleşmek istediğinde ise fiziki ve psikolojik darba maruz kaldı. Ne yapacağını bilemeyen kadın İstanbul Aile Mahkemesine başvurarak boşanma davası açtı.

''ANNEME AŞIK BİR ADAM KOCAM OLAMAZ''

Genç kadın boşanma dilekçesinde; 6 yıllık eşinin annesine attığı aşk mesajları sonrası büyük bir şok yaşadığını, eşinin evlendikten kısa bir süre sonra kendisini aldattığından şüphelendiğini fakat annesinin mesajları gösterene kadar bu duruma inanmadığını anlattı.

Eşinin annesine duyduğu büyük aşkı itiraf etmesi ardından uğradığı psikolojik zararın tarifsiz olduğunu ifade eden genç kadın ''Bu evlilikte eşimin kayınvalidesine duyduğu aşk nedeniyle meydana gelen zararın tümünün tek sorumlusu boşanmak istediğim K. K.'dir. Maddi manevi oluşan tüm zararda tam kusurlu olan oğlumun babasının iştirak nafakası ile 100 bin liralık tazminat ödemesi gerekmektedir. K.K.'nin ağır kusurlu eylem ve davranışlar sergileyerek zaten yerine getirmediği eş sorumlulukları sebebiyle tazminatın ödenmesini ve boşanmamızı talep ediyorum. Anneme aşık olan bir adamla evlilik birliği sürdürmem imkansız bir hal aldı'' ifadelerini kullandı. Dava dosyasına eşi Kemal K.'nin annesi R.T.'e attığı aşk mesajlarını delil olarak sunan N. K.'nin açtığı boşanma davası sürüyor

Deniz Yusufoğlu
Sabah
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