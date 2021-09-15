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'Vaka veya temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren okulumuz bulunmamaktadır'

Bakan Özer: "Herhangi bir vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren hiçbir okulumuz bulunmamaktadır"
15 Eylül 2021 10:46
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Diyarbakır Valiliğinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer: "Herhangi bir vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren hiçbir okulumuz bulunmamaktadır"

Anadolu Ajansı
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