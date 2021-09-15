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Konya'da tabancayla oynarken arkadaşını öldürdüğü iddia edilen çocuk tutuklandı

Konya'da evde bulduğu tabancayla oynarken arkadaşını öldürdüğü öne sürülen çocuk tutuklandı.
15 Eylül 2021 11:15
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Konya'da tabancayla oynarken arkadaşını öldürdüğü iddia edilen çocuk tutuklandı

İddiaya göre, 15 yaşındaki K.S, merkez Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesi'ndeki evlerinde bulduğu tabancayla oynamaya başladı.

Tabancanın bir anda ateş alması sonucu evde bulunan arkadaşı Y.E. (15) başından vuruldu.

Ağır yaralanan Y.E, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan K.S, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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