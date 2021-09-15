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Gaziantep'te '14 Bin Konut Projesi'nde ön talep başvuruları başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "14 Bin Konut Projesi"nde ön talep başvuruları başladı.
15 Eylül 2021 12:10
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Gaziantep'te '14 Bin Konut Projesi'nde ön talep başvuruları başladı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekonomisiyle sürekli gelişen ve büyüyen kentte ortaya çıkan konut ihtiyacını çözmek için projeler hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda, 14 Bin Konut Projesi'nin ön başvuruları alınmaya başlandı. Başvurular, 1 Kasım'a kadar yapılabilecek.

Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Gazi Konut AŞ tarafından Güneyşehir'de 500, Kuzeyşehir'de 300 olmak üzere toplamda 800 konutun yapılacağı ilk etap için kuralar ön taleplerin toplanmasından 3 ay sonra çekilecek.

Vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmasını amaçlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kuralı satış yöntemiyle satış yapacak. Ön talep başvuruları tamamlandıktan sonra 2+1 ve 3+1 konutlar için kura ve sözleşme tarihleri Gazi Konut tarafından ilan edilecek.

Başvuru bedelinin 1000 lira olarak belirlendiği projede, yüzde 10 ve yüzde 20 peşinat seçeneğiyle kalan tutar peşin ödenebilecek veya anlaşmalı banka kredisiyle 120 aya varan taksit seçeneği imkanı sunulacak.

Kuzeyşehir'de 10 bin 400, Güneyşehir'de 2 bin 850 ve Kızılhisar bölgesinde 750 konutun yapılacağı proje ile kent genelinde işçi, memur ya da emeklilerin uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olması amaçlanıyor.

Konutlarda kira ve satış fiyatlarının aşağı çekilmesini sağlamak için arsa maliyetlerini Büyükşehir Belediyesi üstlenecek.
Anadolu Ajansı
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