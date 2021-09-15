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Ankara-Nallıhan yol çalışmalarının tamamlanması için temel atıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Bölünmüş yolumuz, Ankara'nın, İstanbul yönündeki iki önemli ilçesini birbirine bağlarken, aynı zamanda mevcut Ankara-İstanbul yolunun bir alternatifi olacaktır
15 Eylül 2021 12:35
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Ankara-Nallıhan yol çalışmalarının tamamlanması için temel atıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'nın Beypazarı ve Nallıhan ilçeleri arasındaki kara yolu ulaşımını, bölünmüş yol standardında, çok daha emniyetli, hızlı ve konforlu şekle dönüştüreceklerini bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, "Beypazarı-Nallıhan Yolu Temel Atma Töreni"nde yaptığı konuşmada, bakanlık olarak Türkiye'nin dört bir yanında yatırımlara devam ettiklerini, her projeyi milli bağımsızlık ve milli ekonomi yolunda birer aşama olarak gördüklerini, bütünsel kalkınmayı hayata geçirmek için adımlar attıklarını söyledi.

Bugün temeli atılan projeyle başkentin Beypazarı ve Nallıhan ilçeleri arasındaki kara yolu ulaşımını, bölünmüş yol standardında, çok daha emniyetli, hızlı ve konforlu bir şekle dönüştüreceklerini belirten Karaismailoğlu, 2003'ten itibaren başlattıkları kara, hava, demir, deniz yolu ve haberleşme sektörlerindeki hamlelerle Cumhuriyetin 100. yılının eşiğinde Türkiye'yi ulaşım ve haberleşmede bölgesinde lider, dünyada da önemli bir kavşak noktası haline getirdiklerini anlattı.

Karaismailoğlu, AK Parti hükümetleri döneminde, ulaştırma ve haberleşme için 1 trilyon 118 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını ifade etti.

- "Türkiye yerinde saysın diye uğraşanların umutlarını boşa çıkaracağız"

Türkiye'nin kalkınması, yeni istihdam kapılarının açılması, ekonominin büyümesi için projeler ürettiklerini, eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını dile getiren Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye yerinde saysın diye uğraşanların umutlarını boşa çıkaracağız. Türkiye 50 sene önceki gibi yönetilsin isteyenlerin heveslerini kursaklarında bıraktık. Dün içerideki mihraklara rağmen ülkemizi geliştirecek vizyon projelerini nasıl hayata geçirdiysek, yarın da bu projeleri milletimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Başkentte devam eden 29 kara yolu yatırımının toplam proje bedeli 6 milyar liranın üzerinde. Bugün temelini attığımız Beypazarı-Nallıhan bölünmüş yolumuz da bu 29 önemli kara yolu projesinden birisidir. Ankara'nın batısında, Güney Marmara ve İstanbul'a bağlayan alternatif kara yolu hattımız, aynı zamanda güzergah üzerinde önemli sanayi kuruluşlarımızın artan ulaşım ihtiyacına çare olacağı için son derece önemlidir. Bölünmüş yolumuz, Ankara'nın, İstanbul yönündeki iki önemli ilçesini birbirine bağlarken, aynı zamanda mevcut Ankara-İstanbul yolunun bir alternatifi olacaktır."

Beypazarı-Nallıhan arasındaki 59 kilometrelik devlet yolunda daha önce yapılan çalışmayla yolun 30,6 kilometrelik kesiminin hizmete sunulduğunu anımsatan Karaismailoğlu, yeni projenin, "Çayırhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli'nden başlayarak, Nallıhan ilçe girişinde sona erecek olan hattın, tek yoldan 2x2 şeritli bölünmüş yol standardına yükseltme çalışması" olduğunu kaydetti.

- "Ulaşım süresi 14 dakikaya inecek"

Çevreye, doğaya, insana hizmet eden politikalar ışığında, Nallıhan Kuş Cenneti mevkisinde kalan 5 kilometrelik kesimdeki kuşların zarar görmemesi için Çayırhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini dile getiren Karaismailoğlu, 1262 metre uzunluğundaki tünelin devamında 270 metrelik çift köprü yaptıklarını aktardı.

Bu köprülerin, kuşların ve yaban hayatının etkilenmemesi için büyük bir özveriyle hazırlandığını, projedeki yaklaşımın göçmen kuşlar için müstakil vakıf ve hastane kuran ecdadın hassasiyetinden kaynaklandığını dile getiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"23,4 kilometre uzunluğunda, 2x2 şeritli yol projemizi 2023'te tamamlamayı planlıyoruz. Beypazarı-Nallıhan bölünmüş yolumuz tamamlandığında kesintisiz güvenli ulaşım imkanının yanında, bölgenin tarihi, turistik ve ekonomik hayatına canlılık kazandıracak. Ulaşım süresi 14 dakikaya inecek. Böylece bir yılda zamandan 5 milyon lira, akaryakıttan 4 milyon lira olmak üzere toplam 9 milyon liralık tasarruf sağlayacağız. Yıllık karbon emisyon azaltımı da 1524 ton olacak. Proje, mevcut Ankara-Bolu-Düzce-İstanbul güzergahına önemli bir alternatif olacak."

Ankara Valisi Vasip Şahin de temeli atılan bölünmüş yolun, tarihi İpek Yolu'nun üzerinde olduğuna dikkati çekerek, bölge için tarihi ve sosyal açıdan çok önemli bir yatırım olduğunu ifade etti.

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ise güzergahın bölünmüş olarak tamamlanmasının bölge turizmine ve ekonomisine katkı sağlayacağına işaret etti.

Konuşmaların ardından Beypazarı-Nallıhan bölünmüş yolunun temeli atıldı.
Anadolu Ajansı
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