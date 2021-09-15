PCR testi olmayınca otobüse alınmadı... 450 km yürüyecek

Ankara'dan İstanbul'a gitmek isteyen ancak şehirler arası seyahatlerde aşı ve PCR zorunluluğu nedeniyle otobüse binmeyen 52 yaşındaki Ahmet Tanman duruma tepki göstermek için yürüyüş başlattı. Ankara'dan İstanbul'a yürüyüşe başlayan Tanman 7 gün sonunda Kocaeli'ye vardı. Maske takmayı reddeden ve ailesinden kimseye aşı yaptırtmadığını söyleyen Tanman, gerekirse çocuklarını okula göndermeyeceğini ve köye yerleşeceğini söyledi.

EVİNE DÖNMEK İÇİN YÜRÜYÜŞ BAŞLATTI

Ayın 7'sinde Ankara'dan İstanbul'a dönmek için acenteye uğradığını söyleyen Ahmet Tanman, "Bilet almaya gidince içeride bana 'Beyefendi sizin aşınız var mı, PCR testiniz var mı?' diye sordular. Aşı ve PCR testi olmadığını ve olmak istemediğimi söyledim. 'O zaman size bilet vermiyoruz' dediler. Ben de evime dönmek için Ankara'dan İstanbul'a yürümeye karar verdim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan Davos'ta kullanmış olduğu bir ifade vardı 'One Minute'. Ben de diyorum ki Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a sesimi duyun. Küreselcilerin kurmuş olduğu tuzağa da Cumhurbaşkanı Erdoğan 'One Minute' diyecek, ona hiç şüphem yoktur" dedi.

"MASKE DE TAKMIYORUM"

Asla aşı olmayacağını söyleyen Ahmet Tanman, "Gerekirse evimi taşırım giderim köyde dağda yaşarım. Yeter ya, akrabalık bitti, komşuluk bitti. Çocuklarım da okula gidiyor ama onlara da aşı yaptırtmadım. Gerekirse çocuğumu okula göndermeyeceğim, alıp evimi köye taşırım kader utansın derim. Maske de takmıyorum. Ne maskesi, maske nedir. insanlar neden evde uyurken sabahları odalarında cam açıyor? Temiz hava gelsin diye. Maske temiz havayı önlüyor. Neden ben maske takayım?" şeklinde konuştu.