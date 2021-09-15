Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerinde
|15 Eylül 2021 13:27
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN Türk ekranlarına konuk oldu.
Gündemde olan konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Dağ, Cumhur İttifakı'nın 2018'deki genel seçimden daha yüksek bir oy alacağını söyledi.
"BUGÜN İTİBARIYLA YÜZDE 50'Yİ GEÇEN BİR DURUMUMUZ VAR"
Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve MHP'nin oylarını artırmak için çalışmaların yapıldığını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, şu anki oy oranını da açıkladı.
Hamza Dağ, Cumhur İttifakı'nın oyunun bugün itibarıyla yüzde 50'yi geçtiğini belirtti.
"2018'DEN DAHA FAZLA OYLA İPİ GÖĞÜSLEYECEĞİZ"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın, CNN Türk ekranlarına yaptığı açıklama şu şekilde:
"Biz tamamen kendimize bakıyoruz. Biz Cumhur İttifakı'yız. Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve MHP'nin oy oranlarını artırmaya bakıyoruz. Bugün itibarıyla yüzde 50'yi geçen bir durumumuz var. Allah'ın izniyle 2023 seçimlerinde, 2018'den daha fazla oyla ipi göğüsleyen Cumhur İttifakı olacaktır."
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