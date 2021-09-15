Ankara Valiliğinden yarın için kuvvetli yağış uyarısı
Ankara Valiliğinden, yarın gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
|15 Eylül 2021 15:05
|+Aa- Yazdır
Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, Şereflikoçhisar, Evren ve çevrelerinde kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.
Açıklamada, "Perşembe günü gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısı yapıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İBB metrobüs filosu için 160 yeni otobüs alıyor
15 Eylül 2021 15:38
|Şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı yardım kolileri duygulandırdı
15 Eylül 2021 15:24
|Türkiye'de ilk olan 'adliye anaokulu' eğitime başladı
15 Eylül 2021 15:18
|Haritadaki tek 'turuncu' kentte 22 bin kişi ilk doz aşısını yaptırmadı
15 Eylül 2021 15:13
|İzmir'de birinci doz aşılamada yüzde 88'e ulaşıldı
15 Eylül 2021 13:33
|Paranın çekiciliği virüsü unutturdu, ağzıyla aldı
15 Eylül 2021 13:17
|Kara Leylek ve Saklı Kapı Kanyonları kaderine terkedilmiş
15 Eylül 2021 11:55
|İki şehir arasındaki mesafe 11 saatten 4-5 saate düşecek!
14 Eylül 2021 19:33
|Denizli 212 milyon liralık rekor ikramiyenin talihlisini merak ediyor
14 Eylül 2021 13:25
|Dünyanın en büyük çay bardağının camları takılmaya başladı
14 Eylül 2021 13:16