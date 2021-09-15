Balık tezgahlarında istavrit ve palamut bolluğu yaşanıyor
Balık tezgahlarında istavritin yanında palamut da yerini almaya başladı. Sezonun bereketli geçmesi hem balıkçının hem tüketicinin yüzünü güldürüyor.
|15 Eylül 2021 15:49
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"Vira Bismillah" diyerek açılıyorlar, kasa kasa balıkla limana dönüyorlar.
1 Eylül'de başlayan av sezonu bereketiyle devam ediyor.
Denizdeki bolluk tezgahlara da yansıyor.
Birkaç gün öncesine kadar tezgahlarda istavrit bolluğu yaşanırken şimdi yanına palamut da eklendi.
Palamut fiyatları
Trabzon'da istavritin kilosu 10 lira, palamutun fiyatı ise büyüklüğüne göre 15 ila 20 lira arasında değişiyor.
Sezon ilerledikçe bolluğun artması buna bağlı olarak da fiyatların düşmesi bekleniyor.
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