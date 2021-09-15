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Getir'in hizmet verdiği ülke sayısı 6 oldu

Avrupa'da büyümesini sürdüren Getir, İngiltere, Hollanda, Almanya ve Fransa'nın ardından Barselona ve Madrid'de hizmet vermeye başlayarak İspanya pazarına hızlı bir giriş yaptı.
15 Eylül 2021 15:58
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Getir'in hizmet verdiği ülke sayısı 6 oldu

Ortalama 10 dakikada market ürünlerini kullanıcılarla buluşturan Getir, global büyüme yolculuğuna devam ediyor. Geçtiğimiz temmuz ayında ilk kez bir şirket satın alımı gerçekleştirerek İspanya merkezli market teslimat uygulaması BLOK'u bünyesine katan Getir, İspanya'daki hizmetine Barcelona ve Madrid ile başladı.

İki ay gibi kısa bir sürede ürün portföyü ve tedarik zincirini genişletip, 19 depo açarak İspanya'da geniş bir bölgede hizmet vermeye başlayan Getir, kısa zamanda yeni şehirlere de yayılmayı planlıyor.

Getir, 2021 yılının ilk altı ayında toplamda 1 milyar dolara yakın yatırım alarak 7,5 milyar doların üzerinde bir değerlemeye ulaştı. Şu anda İngiltere'de Londra, Liverpool, Birmingham, Manchester, Cardiff, Brighton, Bristol ve Southampton'da, Hollanda'da Amsterdam'da, Almanya'da Berlin'de ve Fransa'da Paris'te hizmet veren Getir, öncüsü olduğu iş modelinin standartlarını yeni giriş yaptığı ülke ve şehirlerde de belirlemeye devam ediyor.

Global marka olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam eden Getir'in bir sonraki hedefi İtalya ve Portekiz. Yılın son çeyreğinde Amerika pazarına girmeyi planlayan Getir, böylece 1 yıl içinde yurt dışında 9 ülkede hizmete başlamış olacak.
İhlas Haber Ajansı
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