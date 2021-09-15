1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meyve ve sebze temizliği hayati önem taşıyor

Tarımda ilaçların kullanımı son günlerde sıkça tartışılan bir konu. Özellikle sebze ve meyvelerin temizliği de bu noktada büyük önem taşıyor. Haberimizde meyve ve sebzelerin nasıl temizlenip saklanacağına dair sorulara yanıtlar aradık.
15 Eylül 2021 16:04
+Aa- Yazdır
Meyve ve sebze temizliği hayati önem taşıyor

Tarım ilaçları, meyve ve sebzelerin zararlı böcek türlerinden korunması amacıyla yaygın kullanılıyor.

Özellikle tarımda pestisit kalıntıları meyve ile sebzelere büyük zarar veriyor. Yaşamımızda çokça karşılaştığımız pestisitler, sebze ve meyvelerin doğada zarar görmeden yetişmesi ve yaşam alanlarımızın zararlı mikroorganizmalardan arınması gibi konularda fayda sağlamasının yanında kullanım yanlışlığına bağlı olarak insan sağlığı açısından büyük tehdit oluşturabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde 4 yaşındaki Saliha Çakır'ın nara sıkılan tarım ilacından öldüğü kesinleşti. Bu durum meyve-sebze temizliğini bir kez daha akıllara getirdi.

Gıda Mühendisleri Derneği Genel Başkanı Abdussamed Boyu, TRT Haber'e gıda temizliğiyle ilgili bilgiler verdi.

"Tarımsal ilaçlar limitlere göre kullanılmalı"

Bakterilerin, haşerelerin ve böceklerin zararlarından uzaklaştırılması için meyve ve sebzelerde tarım ilaçlarının yaygın bir şekilde kullanıldığını söyleyen Boyu, "İlaçların kullanma limitleri ve süreleri var. Pestisit kalıntısı bırakmayacak şekilde ürünün dış yüzeyi ve içi temizleniyor. Bu kurallar yönetmelikle belirlenmiş durumda" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarımsal ilaçlamada kullanılan yöntemleri denetlediğini ve denetime uymayanlara cezalar verildiğini hatırlatan Boyu, "Çiftçilerin özellikle kurallara dikkatle uyması gerekiyor" uyarısını yaptı.

"Akdeniz Meyve Sineği" tehdidi

Nar meyvesinin yetiştirildiği Akdeniz Bölgesi'nde "Akdeniz Meyve Sineği"nin meyve ve sebzeler için büyük tehdit oluşturduğunu ifade eden Boyu, sözlerine şöyle devam etti:

"Maalesef nar olayında da muhtemelen fazla miktar kullanılmıştır. Tahminim bu yönde. Nar meyvesinin üretildiği bölgeye bakarsak 'Akdeniz Meyve Sineği' isimli bir böcek çeşidi var. Bu böcek türü meyveler için tehdit oluşturuyor."

Tüketiciler neye dikkat etmeli?

Gıda Mühendisleri Derneği Genel Başkanı Abdussamed Boyu, özellikle meyve ve sebzelerin sirkeli bol suyla yıkanması gerektiğinin altını bir kez daha çizdi. Vatandaşların güvendikleri markalardan alışveriş yapması konusunda uyarılarda bulundu.

Kabuklu ürünlerin de dış yüzeylerinin yıkanmasının hayati önem taşıdığını ifade eden Boyu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ürün yüzeyinde ve içinde tüketiciler pestisit kalıntısı olup olmadığını bilemez. Büyük zincir marketlerin ürün tedariklerinin standartları daha yüksek olur. Buralarda ürünler birçok kontrolden geçiyor. Halk pazarlarında bu incelemeler daha düşük seviyede olabilir. Ürünlerin denetlenmesinde zafiyet olabiliyor. Tüketiciler güvendiği, markalı yerlerden alışverişini yapabilir. Meyve sebzeler alındıktan sonra iyice bol suyla yıkanmalı. Narın nasılsa içini yiyorum diye dış kabuğunu yıkamamazlık etmemeliyiz. Çünkü ellerinize bulaşan pestisit kalıntıları zarar verebilir. Diğer ürünler için de geçerli; portakal, mandalina, muz... Tüketmeden önce, özellikle yapraklı sebzelerin sirkeli suda bekletilerek tüketilmesi doğru olur. Yapraklar arasındaki toprak ve bakteriyel yük gidecektir."

Gıda tüketimi anlamında toplumda bilincin artırılması gerektiğini vurgulayan Boyu, "Pandemi sürecinde de gördük ki gıda temizliği büyük önem taşıyor. Bu hususlara dikkat ettiğimiz takdirde daha güvenilir ürünlerle beslenebiliriz" açıklamasını yaptı.
TRT
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Avukattan kira artışlarıyla ilgili 3 önemli uyarı
15 Eylül 2021 16:11		 Balık tezgahlarında istavrit ve palamut bolluğu yaşanıyor
15 Eylül 2021 15:49
Prof. Hecer: Turşu'da limon ve sirke zararlı, çay kullanın
15 Eylül 2021 14:43		 PCR testi olmayınca otobüse alınmadı... 450 km yürüyecek
15 Eylül 2021 13:29
Meteoroloji açıkladı: Bu üç il ağustosta hiç yağış almadı
15 Eylül 2021 13:20		 Müslüman arkadaşlarından etkilenen Alman Dennis Patrick, İslamiyet'i seçti
15 Eylül 2021 12:51
Tuzla sahili müsilajdan arındırıldı, dalgıçlar çay keyfi yaptı
15 Eylül 2021 12:43		 Meteoroloji'den 3 il için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı
15 Eylül 2021 12:38
Üçüncü doz ikincisine oranla 10 kat daha fazla antikor üretiyor
15 Eylül 2021 12:36		 Çocukların eğitim döneminde ton balığı tüketimi önemli rol oynuyor
15 Eylül 2021 11:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:13 - İBB, Sancaktepe'de okul yolunu hafriyat dökerek kapattı17:06 - Savunma Sanayi Başkanlığı'ndaki casusluk soruşturmasında 11 şüpheliye dava17:01 - Dikkatini çay bardağıyla dağıtıp ölümün kıyısından aldılar17:01 - Gıdada fahiş fiyat artışının önüne nasıl geçilir?16:54 - AK Partili vekilden manidar paylaşım: Hesap vermeleri gerekir16:49 - Cezaevine girmek için hırsızlık yaptı! 10 yıla kadar hapsi isteniyor
16:40 - Hafif ticari araç bebek arabasına çarpıp kaçtı16:34 - Tartıştığı kadını 2. kattan atan şahıs tutuklandı16:25 - Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 4 kişi yakalandı16:19 - Kızlarını taciz edene ceza vermek isterken yanlış kişiyi öldürdüler16:17 - Gelir İdaresi, matrah artırımı için 18 sayfalık rehber yayımladı16:11 - Avukattan kira artışlarıyla ilgili 3 önemli uyarı
16:04 - Meyve ve sebze temizliği hayati önem taşıyor15:58 - Getir'in hizmet verdiği ülke sayısı 6 oldu15:57 - Çimento fiyatları arttı: İşçiler ile müteahhitler karşı karşıya geldi15:55 - ÜAK'tan doçentliğe başvuru için rekor ücret talebi15:49 - Balık tezgahlarında istavrit ve palamut bolluğu yaşanıyor
15:38 - İBB metrobüs filosu için 160 yeni otobüs alıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Zabıta alımında 'torpil' tescillendi! Sınavı 'otobüs ehliyetli' aday kazandı
Rezil damadın kaynanasına gönderdiği aşk mesajları ortaya çıktı!
10 günlük TCDD Genel Müdürü istifa etti, durumu ne olacak?
MEB: PCR testi vermeyene görev vermeyin
9 Kamu kurumu toplamda 374 personel almak için ilana çıktı
130 milyarlık bütçeli kuruma yeni genel müdür vekili!
KPSS ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?
PCR testi olmayınca otobüse alınmadı... 450 km yürüyecek
BİM İcra Kurulu Üyesi: Fiyatları biz değil devlet artırdı
Oğuzhan Asiltürk, maske korumuyor demiş, aşı da olmamış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karşı cinste mide bulandıran özellikler 1
yalan 2
Pudra şekeri 2
dönence 1
sezen aksu dinlemek 1
karadut şurubu 1
sebep olmak vs vesile olmak 2
beş yıl önce on yıl sonra 1
şu an çalan şarkı 1
fuhuş operasyonunda veresiye defterinin ele geçirilmesi 3
SON İLANLAR
Los Angeles Başkonsolosluğuna Türk Uyruklu 2 Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Uşak Karahallı Belediyesi 4 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmekçilik 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam