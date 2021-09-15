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Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 4 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 4 kişinin yakalandığını bildirdi.
15 Eylül 2021 16:25
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Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 4 kişi yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Şahıslardan 2'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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