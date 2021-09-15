Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 4 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 4 kişinin yakalandığını bildirdi.
|15 Eylül 2021 16:25
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