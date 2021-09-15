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Hafif ticari araç bebek arabasına çarpıp kaçtı

Eskişehir'de hafif ticari araç sürücüsü Fevzi K. (35), yola çıkan Derya A.'nın (35) çocuğunun bulunduğu bebek arabasına çarpıp uzaklaştı. O anlar kamerasına yansırken, Derya A.'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan sürücü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
15 Eylül 2021 16:40
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Hafif ticari araç bebek arabasına çarpıp kaçtı

Tepebaşı ilçesi Şarhöyük Mahallesi'nde yaşayan Derya A., 11 Eylül saat 18.30 sıralarında 6 aylık çocuğunu bebek arabasına koyup dışarı çıktı. Derya A. Yücel Sokak'a geldiğinde Fevzi K.'nın kullandığı hafif ticari araç, bebek arabası ile başka bir aracın arasından hızla geçti.

Bu sırada bebek arabasına çarpan araç sürücüsü, durmadan yoluna devam etti. Derya A. bebeğini kontrol ettikten sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokaktaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hafif ticari aracın üzerindeki şirket logosundan yola çıkan ekipler, sürücünün Fevzi K. olduğunu belirledi. İfadesi alınan Fevzi K. bebek arabasını görmediğini, çarptığını fark etmediği için de yoluna devam ettiğini söylediği belirtildi.

Olayı gören Uğur Erdoğan (25) da hafif ticari aracın bebek arabasına çarpıp durmadan devam ettiğini söyledi. Bebeğin annesinin büyük bir korku yaşadığını belirten Erdoğan "İstemsizce korktu ama bebekte bir sıkıntı yoktu. Hemen yardımcı olduk, su falan verdik. Buradaki diğer esnaf arkadaşlar da hemen çıktılar. Elimizden geldiğince yardımcı olduk. Polisler geldi, onlara da yardımcı olduk. Güvenlik kamerası görüntülerini verdik" dedi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Hafif ticari aracın bebek arabasına çarptığı anlar ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Derya A.'nın bebek arabasıyla yola çıktığı, hafif ticari aracın hızla yoldan geçtiği ve bu sırada bebek arabasına hafif şekilde çarptığı görülüyor. Olayla ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
DHA
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