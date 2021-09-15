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Savunma Sanayi Başkanlığı'ndaki casusluk soruşturmasında 11 şüpheliye dava

Savunma Sanayi Başkanlığı'ndaki (SSB) casusluk soruşturmasında 11 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
15 Eylül 2021 17:06
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Savunma Sanayi Başkanlığı'ndaki casusluk soruşturmasında 11 şüpheliye dava

Hazırlanan iddianamede aralarında eski proje müdürü Yusuf Hakan Özbilgin'in de olduğu 11 şüpheli hakkında 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan 35'er yıla kadar hapis cezası istendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gelen bir ihbar mektubuyla başlayan soruşturmada sanıklar arasındaki WhatsApp ve ve e-mail yazışmalarına da yer verildi. Şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takibin ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde bulunan bir takım materyallerin yanı sıra alınması düşünülen helikopterlerin özelliklerinin bilgisi ele geçirildi. Bazı yerli ve milli projeler üzerinden de fikir alışverişinde bulunulduğu teknik takip esnasında ortaya çıktı.

İddianamede, SSB eski proje müdürü Özbilgin'in İHA ve SİHA'larla birlikte helikopter ve gemi gibi ihale bilgilerini bazı firmalara para karşılığında aktardığı da belirtildi. Özbilgin'in ikametinde ele geçirilen 1 milyon 283 bin euro ve 40 bin dolar için de iddianamede 'Soruşturma konusu suçu oluşturan eylemleri nedeniyle bu parayı edindiği değerlendirilmiştir' denildi.

Yerli ve milli ürünlerin teknik özelliklerinin bazı firmalara aktarıldığı iddiası üzerine SSB'den alınan raporda, 'Milli insansız hava araçlarına ait ifadelerinin tamamının yüksek önemi haiz kritik teknik bilgiler olduğunun görüldüğü, yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda sahada oyun değiştirici olarak görev alan milli İHA ve SİHA'lara ilişkin kritik önemi haiz teknik bilgilere üçüncü kişilerce sahip olunması ve hasım unsurlarla paylaşılması durumunda devletin güvenliği ve sahada yürütülen operasyonların başarısı açısından menfi sonuçlara sebebiyet verebileceği anlaşılmıştır' denildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında haklarında iddianame hazırlanan 11 şüphelinin yargılanmasına Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.
İhlas Haber Ajansı
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