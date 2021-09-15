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Ankara tiftiği coğrafi işaret olarak tescil edildi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece:- "Coğrafi işaretler, kültürümüzün yok olmaması, gelecek kuşaklara ulaşması, lezzetlerin çeşitliliğini yitirmemesi, kırsal kalkınmanın gelişmesi için son derece önemli projeler. Bütün paydaşlarımızla el ele bunun arkasında olmaya devam edeceğiz"
15 Eylül 2021 21:51
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Ankara tiftiği coğrafi işaret olarak tescil edildi

Türk Patent ve Marka Kurumu, Ankara tiftiğini coğrafi işaret olarak tescil etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habib Asan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu'nun katılımıyla ATO Hizmet Binası'nda Ankara Tiftiği Coğrafi İşaret Lansmanı yapıldı.

Işıkgece, buradaki konuşmasında, logoyu hak eden ama henüz logosu olmayan ürünlerin bulunduğunu belirterek, "Bu ürünleri rakiplerinden ayrıştırmak ve kırsal kalkınma için önemli bir fırsat yakaladık. Bununla ilgili topyekun bilincin yaygınlaştırılması gerekiyor." dedi.

Bakanlık olarak "Kız kardeşim" projesini hayata geçirdiklerini dile getiren Işıkgece, şunları ifade etti:

"İlleri dolaşarak yöresel ürünlerin gün yüzüne çıkması ve ticarette hak ettiği değeri bulması anlamında çalışmalar yapıyoruz. Coğrafi işaretler, kültürümüzün yok olmaması, gelecek kuşaklara ulaşması, lezzetlerin çeşitliliğini yitirmemesi, kırsal kalkınmanın gelişmesi, bölgede ekonomi yaratılması için son derece önemli projeler. Bütün paydaşlarımızla el ele bunun arkasında olmaya devam edeceğiz."

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da 2005'ten bu yana uygulanan doğru hayvancılık politikalarına, ırkın ıslahı ve popülasyonun artırılmasına yönelik çalışmalara işaret etti.

Akademisyenler, STK'ler ve yetiştiricilerle yaptıkları çalışmalarda, devlet desteklerinin kritik olduğunu gördüklerini belirten Yıldız, "Tarım ve Orman Bakanlığı bu kapsamda 2020'den itibaren mevcut desteklere ek olarak Ankaralı tiftik yetiştiricilerine hayvan başına 20 lira destek vermeye başladı. Açılan dokuma tezgahlarıyla da kırsal kalkınma projesini adım adım hayata geçirme imkanı bulduk." diye konuştu.

- "300 ton yün yeterli değil"

ATO Başkanı Baran, Ankara'nın adını taşıyan hiçbir ürünün, şehrin ekonomik ve toplumsal yaşamında oluşturduğu tarihsel etkiler bakımından Ankara tiftiği kadar önemli olmadığını söyledi.

İpek yolu güzergahında bulunan Ankara'da üretilen tiftik ipliği ve kumaşların yani "Engürü Sofu"nun son 300 yılda Ankara'ya çok önemli değerler kazandırdığını dile getiren Baran, şöyle devam etti:

"Veteriner, araştırmacı İhsan Abidin Akıncı'nın çalışmalarında, 1655'lerde Ankara'da 13 bin 555 tezgahın olduğu ve bu tezgahlarda üretilen 20 bin top sof kumaşının Avrupa'ya ihraç edildiği bilgisi yer alıyor. Geçen yıl Hollanda'daki bir müzeden getirilip Ankara'da Rahmi Koç Müzesi'nde sergilenen ve ATO olarak bizim de reprodüksiyonunu yaptırıp dağıttığımız Ankara tablosunda, şehrimizin bu dönemi resmedilmiştir. Sof feraceli kadınlar, dokuma tezgahında dokunan yünlüler, tüccarlar ve Ankara'dan mal götüren bir kervanın görüntüsüyle, Ankara'nın tarihinde tiftik ticaretinin ve sof dokumacılığının önemini gözler önüne seren bir tablo."

Baran, sanayi devrimiyle birlikte tekstil sektöründe yapay lif gibi malzemelerin ağırlık kazanmasıyla tiftiğin önemini kaybettiğini ve bu süreçte Ankara keçisinin, İngilizler ve Amerikalılar tarafından Türkiye dışına çıkarılarak Güney Afrika ve Amerika'da da yetiştirilmeye başlandığını anlattı.

Son yıllarda doğal ürünlere talebin artmasıyla Ankara keçisi ve tiftiğinin yeniden önem kazandığını belirten Baran, şunları kaydetti:

"İlk başvurusunu 2016'da gerçekleştirdiğimiz Ankara tiftiği Türk Patent Enstitüsü tarafından 16 Temmuz 2021'de tescil edildi. ATO olarak, tiftiğimize sahip çıkmak ve Ankara tiftiğini uluslararası arenada koruma altına almak için önümüzdeki süreçte Avrupa Birliği'ne de tescil başvurumuzu yapacağız. Böylece tiftiğin, Türkiye'nin Avrupa tarafından tescillenmiş 8'inci ürünü olacağına inanıyoruz. Bugün Güdül, Beypazarı, Ayaş ve Kızılcahamam başta olmak üzere Ankara keçisinden yaklaşık 300 ton yün elde ediliyor. Bu yeterli değil. Bunu artırmak için ciddi bir gayretimiz var. Tescille beraber bu ürünü kıymetlendirdiğimizde, ürüne olan ilginin artacağına inanıyoruz."

- "1500 coğrafi işaret tesciline ulaşacağız"

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habib Asan, Türkiye'de 882 adet tescili tamamlanmış, 700 adet de başvurusu yapılmış coğrafi işaret bulunduğunu dile getirerek, "İşlemler tamamlandığında toplamda 1500 coğrafi işaret tesciline ulaşacağız. Coğrafi işaretler, ülkemizin tanıtımına daha büyük katma değer yaratacak ve ülkenin zenginleşmesine önemli katkı sağlayacak." dedi.

Mohair Angora Kurucu Ortağı Ayşegül Ertan da Ankara tiftiğinin sıcaklığı, parlaklığı ve dayanıklılığı nedeniyle "tüm ipliklerin pırlantası" olarak tarihe geçtiğini belirterek şunları kaydetti:

"Kraliçeler, Sultanlar ve Krallar tarafından kullanıldığı için tüm ipliklerin sultanı da deniliyor. Bu kıymetli ipin anavatanı Ankara'dır. Dünyaya buradan yayılmıştır. Tiftiği tüm dünyaya tanıtarak global marka haline getirebilmek amacıyla yola çıktık. Alınan coğrafi işaret belgesiyle bu hedefe giden yolda çok önemli bir adım atıldı. Bu tescil, Ankara tiftiğini tanıtımında çok önemli mihenk taşı olacaktır."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da coğrafi işaret tescilini gönderdikleri telgraflarla kutladı.

24 ülkeden büyükelçi ve temsilci düzeyinde katılımın sağlandığı programda Habib Asan, Gürsel Baran'a Ankara tiftiği coğrafi işaret tescil belgesini takdim etti.
Anadolu Ajansı
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