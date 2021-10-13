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İstanbul'un göbeğinde töre cinayeti! 20 yıl sonra öldürdü

Şırnak'ta 20 yıl önce başlayan husumet nedeniyle Irak'tan İstanbul'a gelmesini sağladığı kişiyi Kadıköy'de cadde ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdü. Şüphelinin itiraf ettiği töre cinayetine ilişkin gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 13 Ekim 2021 17:17
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İstanbul'un göbeğinde töre cinayeti! 20 yıl sonra öldürdü

Kadıköy'de en işlek sokaklardan birinde gündüz vakti 'namus' cinayeti işlendi. Murat T. isimli şahsın annesi, iddiaya göre 2001 yılında eşi askerde olduğu sırada Kamuran Tün isimli şahıs ile birlikte kaçtı, ardından başka bir adamla evlendi. Murat T., aile düzenlerinin bozulduğu gerekçesiyle babasının isteği üzerine Kamuran Tün'ü öldürmeye karar verdi. Şırnak'tan İstanbul'a gelen Murat T., babası, amcası ve dayısıyla beraber yaptıkları plan sonucunda sosyal medya üzerinden sahte bir kadın profili ile Kamuran Tün ile iletişime geçti. Cinayete karar veren şahıslar aynı zamanda Kamuran Tün ile buluşması için bir kadınla anlaştı. Kadıköy'de kadın ile Kamuran Tün'ün buluşması sonrasında Murat T., Kamuran Tün'ü 7 kez bıçaklayarak öldürdü.

Kan donduran olay, 12 Ekim Salı günü saat 16.40 sıralarında Kadıköy'de Caferağa Mahallesinde gerçekleşti. Murat T. isimli şahıs sokak ortasında Kamuran Tün'ü 7 kez bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, 21 yaşındaki Murat T.'nin babası 2001 yılında askerde olduğu sırada öz annesinin Kamuran Tün isimli şahısla birliktelikte bulunarak beraber evi terk ettiği, annenin daha sonra başka bir adamla evlendiği öğrenildi.

Murat T., 2021 yılının Haziran ayında, kendisini büyüten dedesini kaybetti. Daha sonra Murat T.'nin babası Hacı T. Kamuran Tün'den oğluna bahsetti. Baba Hacı T. oğlu Murat T.'ye konunun namus meselesi olduğunu ve Kamuran'ı öldürmeleri gerektiğini söyledi. Murat T.'in bunu kabul etmesi üzerine Kamuran Tün'ü öldürmek üzere Murat T, babası Hacı T., amcası Salih T. ve dayısı Selçuk B. plan yaptılar. Murat T., planını gerçekleştirmek üzere Şırnak'tan İstanbul'a geldi.

Murat T. akabinde Kamuran Tün isimli şahsı araştırmaya başladı ve şahsın Facebook hesabını buldu. Murat T., Züleyha takma ismiyle hesap açıp Kamuran Tün ile konuşmaya başladı. Konuşmalar esnasında Kamuran Tün'ün cep numarasını aldı.

Murat T., 4 gün önce Şırnak'tan babası ile İstanbul'a geldi. Burada dayısı Selçuk B.'nin Maltepe ilçesinde bulunan ikametinde kaldılar. Ardından, Irak'ta kuaförlük işi yapan Kamuran Tün isimli şahsı bulabilmek için Duygu Hilal A. isimli kadınla iletişime geçtiler. Murat T. ve beraberindekiler, Duygu Hilal A.'ya, Kamuran Tün'den alacaklarının olduğunu söyleyerek, kendisinin Kamuran Tün ile buluşmasını talep ettiler. Bunun üzerine Duygu Hilal A., tıpkı Murat T.'nin sosyal medyada Kamuran Tün ile konuştuğu sahte hesabın sahibiymiş gibi davranarak Kamuran Tün ile irtibata geçti. 12 Ekim günü Hacı T. ve Selçuk B. ve Murat T., Tekirdağ iline giderek Duygu Hilal A. isimli şahsı alıp Kadıköy'e geldiler.

Duygu Hilal A. ile Kamuran Tün isimli şahıslar Kadıköy'de buluşarak bir restoranda yemek yedi. Murat. T. ile beraberindekiler ise ikiliyi bir süre izledi. Kamuran Tün ile Duygu Hilal A.'nın ayrılmasından sonra Murat T. Kamuran Tün'ün yanına giderek sokak ortasında 7 kez bıçakladı. Sultan Abdülhamit Han Hastanesine kaldırılan Kamuran Tün yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaya karıştıkları anlaşılan ve azmettirici olarak değerlendirilen Hacı T. isimli şahıs Tuzla'da yakalandı. Ayrıca Selçuk B. isimli şahıs Maltepe idaresinde kalmış olduğu adreste yakalandı. Duygu Hilal A. ise Tekirdağ'da yakalanarak İstanbul'a getirildi. Salih T. isimli şahsı yakalamak için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Yakalanan şüpheliler emniyette yapılan sorgulamalarının ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.

#şırnak# istanbul# töre cinayeti

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